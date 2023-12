”E o echipă în derivă! Trebuie exploatat momentul”. Cum vede Cârțu derby-ul Craiova – CFR

În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor și jucător al oltenilor, Sorin Cârțu, a mărturisit că Universitatea Craiova are o șansă foarte rară acum să bată pe CFR Cluj, în condițiile în care clujenii sunt în derivă. În schimb, oltenii au reușit să câștige fără prea mari pe un teren greu, în deplasarea de la Oțelul Galați.

”E o echipă în derivă! Trebuie exploatat momentul”

”E de bătut CFR-ul?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. ”La ce joacă, în momentul ăsta. Da. Este o echipă puțin în derivă, evaziv așa, față de ceea ce. Mie mi-a plăcut cum au început campionatul, ce prestație au avut. Se întâmplă ceva acolo, nu știu, dar e ceva”, a răspuns Sorin Cârțu. Problemele de la CFR ar fi cauzate de tensiunile din vestiar, insistă moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

”În vestiar e tensiune, între o parte din jucători și Mandorlini. Deci e un moment bun să bată Craiova CFR-ul?”, a explicat Ivanovici. ”Da, trebuie exploatat momentul ăsta”, a transmis și Sorin Cârțu. Așadar, un mesaj pentru jucătorii Universității Craiova, care ar trebui să înțeleagă că au prilejul excelent să învingă un CFR ieșit din formă.

este programată sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20:30. Cu o victorie, oltenii au șansa să egaleze la numărul de puncte ocupanta locului secund. Formația din Gruia trece printr-o adevărată criză, cu o singură victorie din ultimele 7 partide și 5 egaluri.

Neluțu Varga îl lăuda pe Mandorlini în vară

Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, îl lăuda pe Andrea Mandorlini în vară, în momentul în care formația din Gruia părea pe val și surprindea pe toată lumea într-un mod plăcut. La jumătate de an distanță, lucrurile nu mai par atât de roz nici pentru CFR Cluj, dar nici pentru Andrea Mandorlini, jucător aflat în conflict cu o parte dintre jucători.

Vom vedea dacă vom avea succes și cu acest stil spectaculos, cu multe goluri, dar echipa e la maximum 50-60% din potențial. Trebuie doar să creștem din punct de vedere fizic, să armonizăm jucătorii care au venit pe ultima sută de metri, iar eu cred că CFR va fi una dintre forțele acestui campionat, așa cum s-a întâmplat în ultimii 10 ani.

Le spun celorlalte rivale să nu își facă de pe acum planurile, pentru că CFR va fi acolo, se va bate la titlu și va încerca în continuare, la fel ca în derby-ul cu U Cluj, să facă fotbal spectacol. Ăsta e ADN-ul pe care trebuie să îl avem toți, să facem spectacol, să dăm goluri, așa cum s-a întâmplat și în acest derby de la Cluj”, declara Varga după ce formația sa câștiga un meci cu Universitatea Cluj.

CFR Cluj, o echipă în derivă