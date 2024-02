E oficial, ei sunt concurenții noului sezon Asia Express. Surpriză! Mihai Găinușă nu participă cu soția

Asia Express a anunțat cele nouă echipe de la Asia Express 2024. Au fost confirmate zvonurile inițiale, dar surpriza este legată de Mihai Găinușă. Partenera sa nu este soția, așa cum s-a presupus inițial.

S-a aflat numele concurenților de la Asia Express 2024

România a confirmat numele Așa cum s-a vehiculat deja, este vorba despre Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu.

Lor li se apropie content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache.

De asemenea, noutatea sezonului este că vor exista 11 etape, cu una mai mult decât până acum. Cu un dolar pe zi, concurenții vor fi nevoiți să parcurgă distanța dintre Thailanda și Bali, un total de peste 7000 de kilometri.

Cu cine concurează Mihai Găinușă

Surpriza vine atunci când vorbim despre Mihai Găinușă, care nu concurează alături de soție, Ioana Găinușă, ci de Oana Paraschiv, colega sa de la radio. „Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi.

O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a spus Mihai Găinușă, conform

Și Oana, colega lui Asia Express, a mărturisit că este entuziasmată pentru această nouă aventură, mai ales că era deja fana emisiunii. „Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-as putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu”, a declarat prezentatoarea.

Ioana State și Mane Voicu, noua echipă de comedianți de la Asia Express

După Nelu Cortea și Cătălin Bordea, și George Tănase și Ionuț Rusu, acum pornesc în Asia Express Ioana State și Mane Voicu, care formează una dintre cele nouă echipe.

„Nu m-a crezut mai nimeni dintre apropiați când am spus în ce m-am băgat. Eu care mă împiedic și când deschid ușa și care am învățat să merg pe bicicletă la 11 ani. Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una. Cu toate astea sunt inconștient de nerăbdătoare. Știu că va fi foarte greu ce ne așteaptă și în același timp sunt cuprinsă de un entuziasm nebun. Vreau să testez adrenalina unei astfel de competiții.

Eu mă laud că sunt echilibrată, că mă descurc în orice situație, că știu să gestionez situații de criză. Acum sigur voi avea contextul să-mi demonstrez că nu sunt chiar așa. Las multe acasă: un iubit, nu al meu, al altcuiva, care sigur nu îmi va duce dorul pentru că nu știe că e iubitul meu. Glumesc… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea de la #spitalepublicedinbaniprivati pe care îi las singuri atâta timp. Dar revin victorioasă, le-am promis. Plec în cea mai frumoasă și nebună aventură și vreau să mă lupt cu toate forțele distrându-mă și bucurându-mă de fiecare emoție trăită acolo”, a mărturisit Ioana State.

Mane Voicu, în schimb, își dorește ca Asia Express să reprezinte armata pe care nu a făcut-o. De la competiție își dorește să-l învețe să-și cunoască limitele și recunoaște că nu știe la ce să se aștepte.