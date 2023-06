Nelu Cortea și Cătălin Bordea, câștigătorii America Express 2023, dezvăluie echipa preferată din acest sezon. Pe cine văd în finală

au făcut spectacol, sezonul trecut în cadrul competiției. Cei doi s-au arătat neînfricați, au trecut prin probe grele și au demonstrat că sunt cei mai buni. Au ajuns acasă cu marele premiu, iar acum dezvăluie lucruri neștiute. Cine dintre concurenții noului sezon America Express au, în opinia lor, șanse să câștige.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea spun pe cine văd câștigătorii America Express 2024

Comedianții au reușit să obțină marele premiu după o finală strânsă cu Andreea Bălan Andreea Antonescu. Au stat nemâncați, au dormit sub cerul liber și au riscat totul pentru a câștiga. Acum, cei doi spun cine consideră ei că au abilitățile necesare dintre concurenții noului sezon să aspire la marele premiu.

„Au plecat cei de la sezonul șase. Au plecat prieteni de-ai noștri, George Tănase și Ionuț Rusu, sperăm să facă treabă. Sperăm să câștige. Adică speri ca cel pe care îl știi mai bine să câștige. Chiar le urez baftă tuturor!”, a spus Nelu Cortea pentru .

. Îți sunt puse la încercare răbdarea, forța fizică și psihică, dar și toleranța. S-a văzut prin ce probe grele au avut de trecut concurenții sezonului trecut. Chiar și așa, susține Nelu Cortea, încă este întrebat de fanii emisiunii dacă totul este real. Răspunsul este simplu.

“Este o competiție foarte grea. În continuare am oameni care zic: `Vă dădeau mâncare, vă găseau să dormiți!`. Nu! Tu ce vrei să vezi? Un om relaxat, odihnit și dormit sau un om nemâncat și panicat să găsească ceva? E mult mai fain să îl vezi invers! A fost intens!”, a mai adăugat Nelu pentru sursa citată.

Ce au învățat câștigătorii competiției America Express 2023

Două luni au petrecut Nelu Cortea și Cătălin Bordea în America Express. A reprezentat aventura vieții lor și le-au pus la încercare nervii și condiția fizică. Datorită ritmului alert din cadrul competiției, siluetele celor doi au trecut prin schimbări considerabile. Cu doar 5-6 ore de somn, kilometrii parcurși cu rucsacuri grele în spate și fără mese consistente, concurenții au slăbit.

„Rucsacurile noastre aveau undeva pe la 15 – 17 kg. Noi ne-am păstrat şi sacii de dormit şi pelerinele de ploaie. Cortea avea la el şi carabine şi alte chestii de supravieţuire, deci era foarte greu. Plus faptul că noi am ţinut foarte tare să avem haine curate şi uscate mereu. Astfel, am ajuns să cărăm şi multe haine”, a spus Cătălin Bordea pentru sursa citată.

Câți bani au încasat Nelu Cortea și Cătălin Bordea în cadrul competiției America Express

Pe lângă cele șapte amulete în valoare de 1.000 de euro câștigate de-a lungul etapelor, cei doi s-au ales și cu marele premiu. Aceștia au câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro.

„Este incredibil. Este o senzație unică. Îți vine să plângi, să mulțumești, să iei oamenii din jur în brațe. După toată ziua asta și caruselul acesta de emoții, gândul că noi suntem câștigătorii America Express este copleșitor”, a spus Cătălin Bordea.

„N-am muncit pentru ceva atât de mult în viața mea. Am avut în finală o energie cum n-am avut tot concursul. A fost o aventură senzațională. Nu se compară cu absolut nimic!” a adăugat Nelu Cortea în finala difuzată de Antena 1.

În plus, după ce au câștigat America Express 2023, . Cei doi li s-au alăturat colegilor Delia și Cheloo, iar aici au semnat un contract pe o sumă consistentă.