Surprize mari pe lista concurenților Asia Express 2024. Antena 1 i-a adus pe Victor Slav și pe fostul “cârcotaș”. Cine sunt vedetele care pleacă în cea mai mare provocare a vieții lor în Thailanda, Malaezia și Filipine.

Uimire uriașă legat de cele 9 echipe de la Asia Express 2024. Antena 1 a bătut palma cu Victor Slav și cu fostul ”cârcotaș”

Uimire uriașă legat de cele 9 echipe de la Asia Express 2024. a bătut palma cu Victor Slav și cu fostul "cârcotaș" pentru reality show-ul moderat de Irina Fodor. Surprizele sunt mari în emisiunea produsă de Mona Segall.

Ultimele informații furnizate de arată că, fostul soț al Biancăi Drăgușanu revine pe sticlă în curând. Filmările pentru reality show vor începe în ultima zi din luna februarie când fostul prezentator va pleca din România.

Vedeta va fi însoțită în timpul probelor de partenera sa de viață, Selina, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Pe listă se mai află și fostul ”cârcotaș” Mihai Găinușă, care în prezent lucrează la Național FM.

Fostul moderator de la Prima TV va face echipă cu soția sa, Ioana. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2004, nașul de cununie fiind nimeni altul decât fostul coleg, Șerban Huidu. de la Asia Express 2024 are doi copii, Eva și Andrei.

Mihai Găinușă, detalii despre soția sa, Ioana

Mihai Găinușă vorbește foarte rar despre familia sa. În urmă cu ceva vreme a povestit cum a cunoscut-o pe soția sa, Ioana, dar și cum a cerut-o în căsătorie. Vedeta recunoaște că au fost multe momente în care a pus munca înainte celor dragi.

„Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram și vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei.

Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil. Dar dacă o supăram foarte tare, probabil pleca cu prietenul imaginar”, a spus Mihai Găinușă pentru .

Care este lista completă de la Asia Express 2024

Asia Express și-a ales toți concurenții pentru noul sezon. Pe lângă Victor Slav și Mihai Găinușă emisiunea o aduce în prim-plan și pe Anca Țurcașiu, care va face echipă cu actrița Andreea Samson, în vârstă de 42 de ani.

De asemenea, din competiție mai fac parte: Betty Salam și Cătălin Vișănescu, Carmen Negoiță și sora sa,

comedianții Ioana State și Mane Voicu, chef Nicolai Tand și finul său, artistul Sorin Brotnei, Andrei Ursu și Vlad Condurache, Adrian Nartea și Valentin Butnaru.