Steaua are un început modest de sezon în liga secundă. „Militarii” au remizat în ultimul meci la Chiajna împotriva Concordiei, scor 0-0, și ocupă abia locul 9 în clasament, cu doar 7 puncte în 6 partide. Daniel Oprița, antrenorul Stelei, .

„E posibil să pleci de la Steaua?” Răspunsul lui Oprița îi va plăcea lui Talpan!

Steaua a înregistrat o victorie, patru remize și o înfrângere în cele 6 meciuri disputate în acest sezon. În ultimii doi ani, formația pregătită de Daniel Oprița a încheiat fie pe loc de baraj pentru promovare, fie pe loc direct promovabil, însă „militarii” s-au lovit de interdicția de a urca pe prima scenă, din cauza formei de organizare.

Clubul deținut de Ministerul Apărării Naționale se confruntă cu aceeași problemă și în actuala stagiune, însă și lupta din campionat este mult mai aprigă. Startul de sezon nu este unul îmbucurător, iar Daniel Oprița se gândește că ar putea fi înlocuit.

„Nu știu dacă trebuie să plec sau nu. Nu știu ce se va întâmpla. Știți cum e la fotbal. Când ceva nu merge nu se schimbă jucătorii, se schimbă antrenorul. Nu am temeri. Așa e la fotbal. Chiar nu am temeri”, a declarat Daniel Oprița, la FANATIK SUPERLIGA.

„În România nu prea ți se acordă timp. Rezultatele le vor imediat”

„Deja am patru ani aici, eu zic că am realizat. În fiecare an orice obiectiv mi s-a impus l-am realizat. Se poate întâmpla ca la orice echipă. Aș vrea să fiu înțeles pentru că am încercat să schimb echipa, să fac un alt ciclu.

O luăm de la capăt cu o altă echipă. În România nu prea ți se acordă timp. Ați văzut la toate echipele, la FC Argeș. Se schimbă foarte repede antrenorul. Rezultatele le vor imediat. Nu te așteaptă nimeni și orice e posibil”, a mai spus Daniel Oprița.

Antrenorul în vârstă de 42 de ani . În meciul împotriva Concordiei Chiajna, tehnicianul a protestat vehement la adresa arbitrajului și a primit al patrulea cartonaș galben al sezonului.

Daniel Oprița nu știe nimic de Florin Talpan: „Nu ne-am intersectat”

Daniel Oprița și Florin Talpan au fost protagoniștii unui scandal monstru la finalul sezonului trecut, când antrenorul i-a reproșat juristului de la CSA Steaua faptul că echipa nu poate promova. Totodată, Talpan l-a criticat pe Daniel Oprița pentru rezultatele sportive ale formației din Ghencea.

„(n.r. cine stă pe bancă la meciul următor?) Să ne gândim. Vom vedea. (n.r. domnul Talpan?) Nu, nu știu. O să vedem cu domnul Bumbescu, vedem cine poate.

Nu ne-am intersectat (n.r. cu Talpan), dar nu e nicio problemă. A fost o discuție. Am spus ce am avut de spus. Nu știu ce mai face, nici înainte nu m-am întâlnit cu el. Nu prea mă duc nici eu la club. Stau mai mult la stadion, antrenament și atât, de-aia nici nu am cum să mă intersectez”, a încheiat Daniel Oprița.