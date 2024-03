„E prea mult hate în România”. Federalul care-l apără pe Radu Drăgușin după dezastrul de la Tottenham

Internaționalul român Radu Drăgușin a fost titularizat în premieră la însă meciul acesta trebuie să-l uite foarte repede. „Spurs” a avut o evoluție dezastruoasă, a pierdut cu 0-3, iar la finalul meciului De care nu a scăpat, bineînțeles, nici fundașul „tricolor”.

Introdus titular la Tottenham în deplasarea cu Fulham după accidentarea suferită de Micky van de Ven, Radu Drăgușin a avut o evoluție mai puțin reușită, în ton cu a coechipierilor săi. Iar când scorul este de 3-0 în favoarea adversarilor, e clar că primii arătați cu degetul sunt fundașii… Care devin și

Acuzat că a greșit la toate golurile adversarilor, Radu Drăgușin a fost apărat de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Acesta a explicat de ce internaționalului român nu i se pot imputa în totalitate reușitele lui Fulham și pune criticile la care acesta a fost supus pe seama invidiei.

„Mihai, să te întreb ceva… A comis-o Drăgușin, a meritat toate criticile astea? Nu e prea mult hate? Stăm acum cu lupa pe el, domne, nu a pus piciorul, nu s-a apărat… Merită Drăgușin asta?”, a deschis discuția pe acest subiect ușor sensibil Horia Ivanovici la emisiune pe care o puteți urmări în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu… Eu am explicat… Eram împreună cu tine și cred că am fost destul de logic în tot ceea ce am spus. Este prea mult hate și prea multă învidie.

Un jucător care e născut în 2002, joacă în Premier League și tu îl critici… Nu mai iau primul gol, pentru că trebuia să vină și fundașul stânga, mă rog, nu are importanță…

Dar la golul doi, singura poziție logică a tuturor jucătorilor e a lui, care acoperă axul central al porții. Restul jucătorilor, dacă vă veți uita la fază, sunt, vorba «Procurorului» Cornel Dinu, la filaj, gură cască…

El încearcă să joace faza până la capăt. Restul s-au oprit”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA de ce lui Radu Drăgușin nu trebuie să i se impute toate golurile primite de Tottenham în deplasarea cu Fulham.

„Îl critică la primul gol… Voi ați văzut ce pasă dă ăla? Cum vrei să oprești mingea aia, tu, ca fundaț? Că dă prin spatele lor, la amândoi”, a intervenit și fostul mare fotbalist Adrian Ilie în apărarea lui Drăgușin.

„Cu riscul unui autogol, să te arunci în minge, să o bagi în poartă. Cei care nu știu fotbal l-au făcut țap ispășitor”, a venit cu un ultim argument Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră e disponibilă lunea, marțea și vinerea, de la ora 17:30, numai pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovic.

