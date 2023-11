FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu, scor 1-2 cu Rapid, în ultima etapă a turului din SuperLiga. Totuși, victoria giuleștenilor nu l-a convins pe Gigi Becali. Patronul FCSB susține că, deocamdată, formația lui Dan Șucu nu are capacitatea de a câștiga campionatul.

„E Rapidul echipă de titlu?” Ce răspuns a dat Gigi Becali după ce FCSB a pierdut derby-ul

, după înfrângerea în fața celor de la Rapid. Patronul FCSB a recunoscut că a greșit schimbările efectuate la pauză în tabăra roș-albaștrilor și .

Întrebat dacă Rapidul arată ca o echipă care să câștige campionatul, Gigi Becali a avut un răspuns categoric. „La ora asta nu este. Nu are cum. E posibil să facă ceva investiții și să fie, dar la ora asta nu. Părerea mea. Nu mă uit de sus.

Îmi sunt mai simpatici CFR-ul? Că pe ăia am mai mare oftică pentru că mi-au luat campionatul. Dar vezi? De ce nu spun de ăia? Pentru că au echipă prea puternică. Au putere, dar nu au calitate”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

„A fost ofsaid la Rotariu?” Gigi Becali: „Nici nu mai trebuia să tragă linie”

Papeau și Iacob au marcat în prima repriză pentru Rapid, iar Dawa a redus din diferență pentru FCSB în a doua parte a jocului. Adrian Șut reușise să marcheze golul 2 pentru FCSB, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid la Dorin Rotariu în construcția fazei.

Gigi Becali a precizat că poziția de ofsaid în care se afla Dorin Rotariu a fost cât de poate de clară. „A fost ofsaid. S-a văzut, am văzut la reluări. Nici nu mai trebuia să tragă linie.

S-a văzut și cotul și piciorul, s-a văzut la Rotariu. Rotariu a fost în planul doi și s-a văzut. Normal era să nu se vadă, să se vadă în stânga”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali s-a convins de Dorin Rotariu după FCSB – Rapid 1-2: „Cauză pierdută!”

Liber de contract, Dorin Rotariu a semnat cu FCSB, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK. În meciul cu Rapid, jucătorul de 28 de ani a bifat a patra apariție în tricoul „roș-albastru”. Atacantul a fost introdus la pauză în locul lui Andrea Compagno.

„(n.r. – de ce l-ați băgat pe Compagno?) Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chics.

Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere.

Pentru mine cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o în colo de treabă. Băi, dar nimic?”, a tunat patronul vicecampioanei României, la FANATIK SUPERLIGA.

