“E un personaj antipatic în realitate”. Actrița care a supărat-o pe Irina Margareta Nistor

Irina Margareta Nistor, prin rolul său de critic de film, a avut ocazia să fie înconjurată și să interacționeze cu unii dintre cei mai îndrăgiți actori, atât din România, cât și de peste hotare, chiar staruri de la Hollywood. Despre unii dintre ei și-a schimbat impresia.

Actrița pe care Irina Margareta Nistor nu o agreează: ”E un personaj antipatic în realitate”

, din cauză că nu are o atitudine adecvată și în viața de dincolo de ecrane. Până să o descopere cum este în realitate, Irina Margareta Nistor o aprecia și nu apleca urechea la gurile rele care vorbeau despre caracterul diferit al starului.

Faimosul critic de film a mărturisit că renumita Julia Roberts este, de fapt, ”un personaj antipatic” dincolo de lumina reflectoarelor. A observat acest lucru după ce a urmărit-o cum se comporta cu admiratorii săi, în timpul unui eveniment, dar și cu organizatorii.

Îndrăgită pentru rolurile din Pretty Woman, Eat, Pray sau Love, în anul 2000 Julia Roberts a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță din pelicula inspirată din viața reală, Erin Brockovich, moment când a avut și un discurs interesant.

Discursul Juliei Roberts care a impresionat-o pe Irina Margareta Nistor

Discursul pe care l-a susținut Julia Roberts în anul 2000, la decernarea Oscarului, a impresionat-o la acea vreme pe Irina Margareta Nistor și chiar dacă mulți spuneau că a avut un râs contrafăcut, Irina Margareta Nistor îi cataloga pe aceștia drept răi. Mai târziu, și-a dat seama că aveau dreptate.

”Pot să spun care este discursul care m-a păcălit cel mai mult. A fost cel al Juliei Roberts, care a venit și a râs și toată lumea a zis că este un râs contrafăcut și eu am zis Sunteți răi, e minunată. Până am cunoscut-o de-adevăratelea și am înțeles că ei aveau dreptate.

E un personaj antipatic în realitate și mi-e foarte greu să mai văd filme cu ea, adică le văd dar nu mai am aceeași afecțiune. Eram la San Sebastian, s-a purtat mizerabil cu propriul ei public, n-a vrut să dea autografe. La final, trebuia să prezinte închiderea și ea a spus că la ea în contract nu scrie așa ceva și au stat să tocmească cu ea 15 minute. Mofturi din-astea nepermise”, a dezvăluit Irina Margareta Nistor în podcastul

. În vârstă de 56 de ani acum, este originară din Georgia, SUA, și a jucat în zeci de filme de-a lungul carierei. S-a ales și cu trei nominalizări la Globurile de Aur, iar Notting Hill este considerat cea mai bună producție a sa cinematografică.