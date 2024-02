Ea este femeia care l-a lăsat pe Cristi Tănase pe preșul de la ușă, sângerând și fără dinte! Cum arată iubita lui „Dodel”. Foto

Fostul jucător de la FCSB a intrat în atenția presei după un episod neplăcut. FANATIK a intrat în posesia unor imagini șocante în care .

Ea este femeia care l-a lăsat pe Cristi Tănase pe preșul de la ușă, sângerând și fără dinte!

Cristi Tănase a fost găsit de un vecin pe coridorul blocului unde acesta locuiește și se afla pe preșul de la ușă, sângerând și fără un dinte. Fostul jucător de la FCSB susținea, atunci când a fost găsit, că aștepta ca soția sa, Adina Maria, să îi deschidă ușa pentru a intra în apartament.

Partenera fostului decar al formației “roș-albastre” este însărcinată cu primul copil. Iubita lui “Dodel” este make-up artist și este pasionată de antrenamentele de la sala de forță.

Cristi Tănase filmat beat și cu gura spartă

”Dodel” a fost filmat weekendul trecut așezat în fața unei ușii de apartament, beat, cu un dinte lipsă și câteva picături de sânge lângă el, pe podea. Pe filmare se aude bărbatul care a venit în ajutorul fostului internațional: ”Salut, Dodele! Ce faci? Ce ai pățit? Ce ai pățit la gură? Îți curge sânge. Ce ai pățit? Ești bine?”. Mahmur, Cristi Tănase abia a reușit să articuleze câteva cuvinte și a dat din cap că e bine.

: ”Nu m-a bătut nimeni, cine să mă bată. Eram la ușa apartamentului meu. Am fost la un șpriț sâmbătă și așteptam în fața ușii, să-mi deschidă soția. Am niște dinți provizorii, iar unul mi-a căzut. repet, nu m-a bătut nimeni”.

Cristi Tănase susține că nu se droghează

În dialogul cu reporterul FANATIK, , când Poliția din Pitești i-a ridicat permisul de conducere și i-a întocmit dosar penal, după ce l-a prins drogat la volan.

”Nu eram drogat. Se va vedea asta când vor ieși rezultatele probelor de sânge pe care le-am dat. Am dat în judecată Poliția. Am înțeles că durează un an, doi procesul. Parcă am omorât pe cineva, așa urât s-a scris atunci despre mine.

Cu ce am greșit, am deranjat pe cineva? Eu nu m-am ferit niciodată în viața mea, nici când jucam la Steaua. Îmi asum tot ce fac. Dar acum parcă presa dă prea rău presa în mine.

Am văzut că unii dintre foștii mei colegi și-au dat cu părerea despre mine, dar nu știau despre ce e vorba. Mi-a plăcut ce a zis nea Gigi ceva de genul: ‘E vaccinat, poate să facă ce vrea’”, a declarat Cristi Tănase.