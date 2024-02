Eden Hazard a refuzat o câștigătoare de Champions League. “Îi mulțumesc lui Drogba”

Belgianul s-a transferat la Chelsea în 2012 după perioada petrecută la Lille. Londonezii au plătit atunci pentru mijlocaș 35 de milioane de euro. Legat de mutarea sa în Premier League, Eden Hazard a discutat și despre formațiile de Champions League pe care le-a refuzat.

Eden Hazard a refuzat o câștigătoare de Champions League

Eden Hazard a fost aproape de a nu semna cu Chelsea în 2012. Formația care a câștigat acel sezon de Champions League. Belgianul a explicat că londonezii nu făceau un campionat foarte bun și nu se aflau pe locurile de Europa, fiind pe poziția a 6-a.

Scopul mijlocașului era atunci să facă pasul în Anglia la o echipă care va evolua în Liga Campionilor. Printre echipele interesate se aflau Manchester United, câștigătoare a trofeului în 2008 și locul 2 în campionat, Manchester City care câștigase titlul în Premier League, dar și Tottenham, care ocupa locul 4, poziție care ducea în Liga Campionilor.

Eden Hazard de niciuna dintre cele trei formații, însă un om a reușit să îi schimbe soarta. Belgianul îi mulțumește enorm lui Didier Drogba. Fostul atacant a marcat golul egalizator în minutul 88 din finala cu Bayern, iar scorul s-a făcut atunci 1-1. Ulterior, când au ajuns la penalty-uri, Drogba a marcat și golul de la 11 metri care i-a adus trofeul Champions League lui Chelsea.

După triumful pe care l-au avut londonezii în Liga Campionilor, Eden Hazard s-a hotărât să semneze cu Chelsea și susține că a fost cea mai bună decizie din cariera sa, chiar dacă nu a câștigat Champions League cu aceștia. Pe Stamford Bridge, belgianul a petrecut cei mai frumoși ani ai carierei.

Chiar dacă , echipa preferată din copilărie, Hazard nu a reușit să se impună pe Santiago Bernabeu. Măcinat de accidentări și de o condiție fizică nefavorabilă, cariera starului belgian a apus. Astfel, la 32 de ani, transferul de 115 milioane de euro făcut de Florentino Perez a decis să își pună ghetele în cui.

“Îi mulțumesc lui Drogba!”

Eden Hazard a povestit transferul la Chelsea, câștigătoarea Champions League din 2012, în cadrul : “Am avut o discuție cu Sir Alex Ferguson. Am vorbit cu Harry Redknapp, era manager la Tottenham atunci. M-am dus la Manchester să văd terenul de antrenament de la Man City.

Deci am avut câteva opțiuni, dar nu Chelsea. Pentru că în ultimul an la Lille, Chelsea nu era bună în ligă. Știam că plec din Franța pentru a merge în Premier League, dar nu la Chelsea. Pentru că am vrut să joc în Liga Campionilor.

Această mișcare a venit pentru că Chelsea a câștigat Liga Campionilor. Prietenul meu, Chelsea era departe atunci (n.r. râde)! De aceea spun că îi mulțumesc mult lui Drogba”.