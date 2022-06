Edi Iordănescu, discurs furibund în vestiar. „Eu, când mă apuc de ceva, o scot la capăt chiar dacă schimb din temelii!”. Exclusiv

România a început cu stângul campania din Liga Naţiunilor. împotriva naţionalei din Muntenegru, la finalul unui meci modest în care singurul şut pe spaţiul porţii adverse a venit în minutul 90+3.

Edi Iordănescu, discurs furibund în vestiar: “Eu când mă apuc de ceva, o scot la capăt şi dacă schimb din temelii”

Edi Iordănescu a fost foarte supărat pe jucătorii săi în vestiar şi pe atitudinea acestora. FANATIK a aflat că selecţionerul le-a reproşat jucătorilor în vestiar că s-au temut de adversar de rezultat şi de meci:

“Teamă de adversar şi de rezultat. Mentalitate mică, nu se poate face performanţă aşa. Eu când mă apuc de ceva, o scot la capăt şi dacă schimb din temelii. V-am arătat încrederea mea totală şi suportul meu, dar nu pot să aştept după nimeni pentru că nici timpul nu ne aşteaptă”, le-a transmis selecţionerul.

“Mă lupt până construiesc mediul şi mentalitatea potrivită”

Selecţionerul le-a transmis jucătorilor că nu se va lăsa până nu va construi mediul potrivit şi va seta mentalitatea potrivită, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la unii dintre jucători:

“Oricâtă pregătire a jocului facem, organizare, tactică, analize, dacă ne e teamă de jocuri, totul e în van. Mă lupt până construiesc mediul şi mentalitatea potrivită.

Şi cine înţelege asta o să fie cu mine până la final şi la final o să fim fericiţi. Cine nu, nu e supărare, dar atunci să nu plângă după echipa naţională”, a sunat discursul furibund al lui Edi Iordănescu în vestiar.

Edi Iordănescu şi-a criticat jucătorii la conferinţa de presă

La conferinţa de presă de la finalul meciului, adversarului şi a atras atenţia asupra faptului că jucătorii săi nu au avut atitudinea potrivită:

“Din păcate, un rezultat prost, dar venit pe un fond de joc prost. Clar merit pentru echipa gazdă, au meritat punctele. E greu de digerat momentul, nu e ușor, din păcate asta înseamnă fotbalul modern, angajament, travaliu, mai puțin călcâie și joc boem.

Dacă în prima repriză n-am avut multe momente bune în ofensivă, macar în defensivă am stat bine. Am avut energie să ducem dueluri, dar în partea a doua ne-am precipitat.

Nu am un răspuns în momentul de față, am văzut o echipă foarte motivată zilele astea, băieții au fost atenți și motivați, dar ce am arătat astăzi a fost trist și nu reușim să ieșim din umbra în care suntem de ceva timp”, a declarat selecţionerul.

Delegaţia României a plecat duminică la Zenica pentru meciul cu Bosnia!

România speră să spele ruşinea de la Podgorica în meciul pe care îl va disputa marţi, împotriva Bosniei. Delegaţia “tricoloră” a plecat la Zenica în cursul zilei de duminică, distanţa faţă de Podgorica fiind foarte scurtă.

Apoi, România va disputa două meciuri pe teren propriu, ambele pe stadionul Giuleşti. Sâmbătă, 11 iunie, “tricolorii” vor întâlni Finlanda, iar trei zile mai târziu, se va disputa returul împotriva naţionalei din Muntenegru.