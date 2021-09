Edi Iordănescu, expert în meciurile cu Dinamo. Marea rivală, echipa pe care antrenorul lui FCSB a învins-o de cele mai multe ori în carieră

Cu doar un punct după primele două meciuri, Edward Iordănescu nu s-a bucurat de un start reuşit de mandat la FCSB. Are nevoie uriaşă de o victorie contra lui Dinamo.

că Dinamo se anunţă un adversar redutabil după transferurile făcute în ultimele săptămâni. Asta chiar dacă “roş-albii” au avut un start de sezon complet ratat.

Edi Iordănescu a remarcat transferurile realizate de Dinamo. Ce spune despre jucătorii aduşi de adversara de duminică

“Am încercat să culegem informaţii şi este o provocare pentru că sunt opt, nouă jucători care au venit. E greu să anticipăm anumite lucruri.

Nu ar fi fair-play să nominalizez, dar sunt nume sonore. M-a surprins împrumutul lui Itu, sunt sigur că va avea impact în echipă. Matei, Torje, jucători cu ştate vechi”, a declarat Edi Iordănescu într-o conferintă de presă.

De asemena, FCSB pe Claudiu Keşeru, Constantin Budescu şi Valentin Gheorghe, mutări anunțate în exclusivitate de FANATIK.

Edi Iordănescu versus Dinamo. Are victorii pe linie în ultimele trei meciuri, fără gol primit

În plus, Iordănescu jr. are toate motivele să fie încrezător. Are o serie de trei victorii consecutive cu Dinamo, toate fără gol primit. Ultimele două ca antrenor la CFR Cluj, prima din serie ca antrenor la Gaz Metan Mediaş.

Dinamo este echipa pe care Iordănescu jr. a înfruntat-o de cele mai multe ori în carieră, nu mai puţin de 16. Prima confruntare a avut loc în februarie 2015, în Cupa Ligii, victorie pentru Pandurii cu Dinamo.

Ultima dată când Iordănescu a fost învins de Dinamo a fost pe 18 octombrie 2019, când o antrena pe Gaz Metan Mediaş. Iar echipa sa ceda 0-2 pe “Ştefan cel Mare”.

FCSB și Dinamo nu au mai reușit să câștige în Liga 1 de la începutul lunii august. Formă slabă pentru ambele în campionat

FCSB – Dinamo este programat duminică, de la ora 21:00, în etapa opt din Liga 1. Ambele echipe traversează perioade foarte grele în Liga 1.

FCSB a început etapa de pe locul 8 în Liga 1, cu nouă puncte din primele şapte partide. Nu a mai bătut pe nimeni din 8 august, de la victoria cu Gaz Metan Mediaş.

Dinamo este pe locul 14, cu doar şase puncte în Liga 1. Traversează o serie de patru meciuri la rând pierdute, iar ultimul succes a fost pe 2 august, cu Academica Clinceni.

7 victorii are Edi Iordănescu contra lui Dinamo, echipa pe care a învins-o de cele mai multe ori ca antrenor