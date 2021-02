Edi Iordănescu i-a dat replica lui Gigi Becali: „Cum a câștigat FCSB la Mediaș?”

Edi Iordănescu, antrenorul campioanei CFR Cluj i-a oferit replica patronului liderului FCSB, Gigi Becali, care a acuzat gruparea din Gruia că este favorizată de deciziile arbitrilor.

Nemulțumirile lui Gigi Becali au apărut după ce echipa sa a pierdut a treia partidă consecutivă, scor 0-1 cu Hermannstadt, la Mediaș. Patronul roș-albaștrilor a reclamat faza din care sibienii au marcat unicul gol al meciului.

Culmea, și CFR-ul a făcut scandal după meciul său din ultima etapă, remiza 0-0 cu FC Voluntari. Ardelenii au reclamat un gol nevalidat de arbitrul partidei, iar Edi Iordănescu a fost extrem de vehement.

Edi Iordănescu i-a dat replica lui Gigi Becali: „E ușor să acuzi”

Deși a avut de trei ori șansa de a trece peste FCSB în clasament, în ultimele etape, campioana CFR Cluj a ratat de fiecare dată această oportunitate și rămâne pe locul doi, la egalitate de puncte cu trupa antrenată de Toni Petrea.

Ultima ocazie pentru CFR a fost în precedenta etapă din campionat, atunci când FCSB a pierdut la Mediaș, 0-1 cu FC Hermannstadt. Oamenii lui Iordănescu nu au reușit, însă, să o învingă pe FC Voluntari.

Gigi Becali a criticat dur arbitrajul din meciul pierdut de echipa sa contra formației antrenate de Liviu Ciobotariu și a acuzat că oficialii CFR-ului ar fi „la butoane”, pentru ca echipa din Gruia să pună mâna pe al patrulea titlu consecutiv.

„Dacă vă uitați la ultimele noastre meciuri o să vedeți că mereu am avut cel puțin un penalty neacordat. Dar noi suntem pe primul loc! Și avem și 6 puncte avans față de CFR Cluj, pe care le-am pierdut în meciurile directe. Alea sunt punctele lui Kovacs. De ce-l dai pe Kovacs? După ce a făcut ce a făcut îl dai iar? Kovacs e omul lor, ne-a distrus mereu. E prea mare hoție! Poți să ții cu o echipă, dar așa ceva? Camora, la meciul cu noi, oprește mingea cu mâna. A văzut că se duce mingea la unul de la noi. Și nu dai henț… Și dai penalty că sare Miron la cap și dă unul cu capul în capul lui Miron”, a tunat recent patronul liderului.

Antrenorul campioanei, cel care a fost și el extrem de nemulțumit de arbitraj după ultima reprezentație a elevilor săi, i-a răspuns astăzi lui Gigi Becali și consideră că este deplasat ca CFR să fie acuzată, în condițiile în care și FCSB a beneficiat de erori ale arbitrilor.

„Ieșirea de ieri a lui Gigi Becali nu e întâmplătoare, își apără interesele, vrea să mute atenția. E ușor să acuzi că CFR are prietenie. CFR a dominat competiția ani de-a rândul, celelalte au suferit.

Așa pot zice și eu de 4-5 greșeli în favoarea lor. Cum a câștigat FCSB la Mediaș (n.r. cu Gaz Metan)? S-a împiedicat în careu și a dat penalty. Mai bine să facem listă cu cine vrem să ne arbitreze, asta e treaba altora.

Eu nu am comentat valoarea arbitrului, am comentat deciziile și maniera de arbitraj. Nu am vorbit de o greșeală mare, ci de cel puțin trei. Au fost două penalty-uri, am avut gol valabil clar, se vedea cu ochiul liber”, a declarat antrenorul CFR-ului la Digisport.