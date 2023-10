Edi Iordănescu, încrezător înainte de România – Andorra: „Cifrele arată mai bine ca niciodată”

România a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Grupa I și de a face un pas uriaș în lupta pentru calificarea la Euro 2024. , iar situația în ierarhie s-a complicat. Edi Iordănescu a prefațat duelul România – Andorra de pe Arena Națională.

Edi Iordănescu, încrezător înainte de România – Andorra: „Depindem doar de noi!”

, iar cu o victorie în Belarus, România ar fi putut urca cel puțin temporar pe primul loc în grupă. Edi Iordănescu este încrezător în calificarea la Euro 2024 și a pus în lumină aspectele pozitive de la naționala „tricoloră”, înainte de meciul cu Andorra.

„În primul rând, trebuie să corectăm subiectul care s-a discutat puțin mai devreme. Depindem doar de noi, nu de jocul rezultatelor. Cu siguranță că ar fi fost mult mai ușor, dacă am fi câștigat, ne-am fi făcut viața mai ușoară și am fi putut obține o calificare mai repede decât ne-am fi așteptat la începutul campaniei.

Am rămas cu șanse importante, mai sunt trei jocuri. După toate calculele pe care le-am făcut vom avea nevoie de 4 sau 6 puncte în funcție de jocul rezultatelor. Primele puncte trebuie să le luăm duminică seară. După aceea vedem dacă ne mai trebuie un punct sau 3. Suntem cu trei jocuri înainte de finalul campaniei, rămânem cu șanse importante și neînvinși în grupă.

„Cifrele arată mai bine ca niciodată. Nu ne e frică de Andorra”

Am văzut că după un joc nu foarte fericit, de multe ori am arătat mai bine în al doilea. Asta nu înseamnă că nu am făcut din multe puncte de vedere, un joc corect la Budapesta.

Am analizat meciul și concluziile sunt în favoarea noastră. Am controlat jocul și am avut posesia. Cifrele arată mai bine ca niciodată. Am arătat caracter și devotament. Ne-a lipsit golul, ne-a lipsit inspirația. Eu nu îmi pot schimba starea de spirit cum o face multă lume. Sunt multe lucruri în favoarea noastră.

Cifrele arată mai bine ca niciodată atât cele fizice, cât și tehnico-tactice. Ne-a lipsit golul, ultima execuție, prezență de spirit, atenție și inspirație. După jocul de la Budapesta n-am adus ce trebuia acasă, dar comparativ cu alte meciuri în care am luat trei puncte, a fost mai bine.

Nu ne e frică de Andorra. Andorra a avut 0-0 cu Elveția la pauză, a blocat Kosovo. Suntem în gardă, dar nu avem decât o cale: să câștigăm. Avem respect pentru toți adversarii”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, încredere la cote maxime: „Avem cea mai bună apărare, suntem neînvinși”

Edi Iordănescu a vorbit la conferința de presă și despre prezența copiilor pe Arena Națională. UEFA a decis ca meciul să se joace cu porțile închise, din cauza comportamentului ultrașilor de la „Uniți Sub Tricolor” la meciul cu Kosovo, scor 2-0. Selecționerul continuă să creadă cu tărie în calificarea naționalei la turneul final de anul viitor.

„Poate să fie o bucurie că cei mici pot să fie alături de echipa națională. Pe această cale vreau să mulțumesc copiilor pentru că știu că se bucură, pentru că trăiesc alături de echipa națională. Mulțumesc părinților care lasă copii la așa o oră târzie la stadion.

Venim cu o dorință și promisiune din partea familiei echipei naționale că vom dat tot ce avem mai bun. Băieții vor să fie exemple și să inspire. Vrem să-i trimitem acasă fericiți. Fiecare dreptul la o opinie, eu am dreptul la o analiză.

Eu analizez macro și profund. În contract scrie că trebuie să duc echipa la Euro. După meci am fost frustrat că nu am luat cele trei puncte, dar bucuros că echipa a răspuns bine. Am văzut jucători triști la final, ceea ce înseamnă că își doresc. Dacă aveam puțină șansă, luam cele trei puncte și atmosfera era alta.

Domnilor, suntem neînvinși, avem cea mai bună apărare. Încrederea mea e la cote maxime. Am câștigat spirit, unitate, jucătorii se pun în slujba echipei”, a mai spus Edi Iordănescu.