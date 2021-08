Edi Iordănescu, îngrijorat de situația de la FCSB: „Suntem departe de ceea ce vrem să jucăm!” Mesaj pentru Gigi Becali

Noul antrenor al FCSB-ului cere întăriri la echipă după plecarea lui Moruțan și accidentările de lungă durată ale lui și , iar Gigi Becali este dispus să îi aducă jucătorii de care are nevoie.

Claudiu Keșeru este primul jucător cerut de Edi Iordănescu și al cărui transfer de FANATIK.

Edi Iordănescu cere din nou transferuri: „Avem nevoie de ajutorul patronului!”

Edi Iordănescu cere din ce în ce mai insistent jucători noi la FCSB ținând cont de probleme de lot pe care le are și de faptul că echipa a pierdut nu mai puțin de patru jucători extrem de importanți în doar șase luni: „El a insistat să intre și în repriza a doua. Accidentarea e serioasă. Am pierdut niște jucători foarte importanți, dar nu voi mai vorbi foarte mult despre asta. Sunt aici și trebuie să găsesc soluții.

Am pierdut patru jucători foarte importanți în șase luni. Avem nevoie de ajutorul patronului cu doi-trei jucători. Grupul are nevoie de forță de joc și câțiva jucători cu experiență”, a spus antrenorul la Digi Sport.

Antrenorul de 43 de ani a explicat care au fost cauzele înfrângerii la scor împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj, deși apreciază că startul meciului a fost unul destul de promițător: „A fost neșansă cu terenul și nu au lipsit mulți jucători. Suntem departe de ceea ce vrem să jucăm. Primul gol a venit pe fondul unui joc care nu spunea nimic. Am avut câteva momente bune, două-trei ocazii și urcările lui Vinicius.

Am început bine prima repriză și consider că am dominat. La golul doi s-a tăiat filmul. Stăm prost mental și nu avem experiență. Tănase din minutul 30 și ceva a fost într-un picior. Pierdem ușor contactele fizice și acolo ne-au bătut. S-au adaptat mai bine la condițiile meteo, am cerut să schimbăm tactica și să rupem construcția, dar nu a fost foarte greu pentru noi”.

Edi Iordănescu salută venirea lui Claudiu Keșeru: Are cifre bune. E un marcator”

Edi Iordănescu răsuflă ușurat după venirea lui și speră că problemele din atac să se rezolve odată cu transferul său: „Am solicitat întăriri. E binevenit Claudiu. Are cifre bune și aveam nevoie să acoperim această poziție. E un marcator”.

Cu toate acestea, Iordănescu Jr. îi transmite patronului Gigi Becali că mai are nevoie de doi jucători: „Mai avem nevoie de încă doi jucători. Nu avem jucători de profil în benzi care să suplinească suspendări, accidentări sau lipsă de formă”.

Tehnicianul s-a plâns că are în lot doar 20 de jucători, iar pentru meciul de pregătire pe care FCSB îl va disputa în compania celor de la Astra Giurgiu, lucrurile sunt și mai dramatice din cauza fotbaliști plecați la loturile naționale: „Avem doar 20 de jucători. Vom avea doar 12 jucători pentru amicalul cu Astra Giurgiu. Bine că pot să fac măcar o schimbare. O să mai aducem jucători de la academie”.

Edi Iordănescu nu vrea să dezamăgească suporterii: „Simt că e o datorie majoră în fața lor”

Edi Iordănescu nu îi uită nici pe suporteri, care l-au susținut din prima secundă și le transmite că nu dezarmează prea ușor: „Ne trebuie și un pic de șansă și cred că putem merge în sus. Știu ce am de făcut și sunt foarte determinat. Nu îmi schimb starea de spirit de la un rezultat la altul. Sper să ne modificăm traiectoria și să ne mulțumim suporterii. Aducerea mea înseamnă foarte mult speranțe pentru ei. Simt că e o datorie majoră în fața lor și sunt încrezător că vom reuși”.

Antrenorul îl laudă pe Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Popescu și are încredere mare în tinerii jucători din academia FCSB-ului, care însă mai au mult de muncă până să facă pasul la prima echipă: „Ne-au plecat zece jucători la loturile naționale și nu ne putem folosi nici de perioada asta așa cum trebuie. Patru la naționala mare, patru la naționala mică, Musi, plus Radunovic la naționala Muntegrului.

O să mai luăm din academie. E foarte bună și avem jucători pe care îi monitorizăm. Sunt mulți tineri cu potențial dar care trebuie să lucreze mult, au nevoiede jocuri și Ianis Stoica e unul dintre ei. Dacă văd că jucătorul e angrenat îi împing de la spate și vârsta numai contează. El va crește. Îi cunosc caracterul și familia”.

Unde mai cere Edi Iordănescu întăriri: „Multe sunt de interes”

Edi Iordănescu a recunoscut că numele vehiculate pentru un transfer sunt pe lista sa, deși nu a vrut să comenteze foarte mult acest subiect: „Au apărut niște nume pe piață. Multe sunt de interes. Sunt pretenții din toate direcțiile și e greu să îi ajuți. Eu cred că așa e profesionist să nu intru în detalii. Sunt puține zile la dispoziție. Ne mai liniștim cu măcar doi jucători de la mijloc în sus.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că și a plecat în Lituania, însă Edi Iordănescu spune că nu este interesat să îl transfere pe portarul de 33 de ani: „Arlaukis e un portar foarte valoros, dar nu s-a discutat acest subiect până acum. Vlad e la națională și Straton poate fi în orice moment o soluție. Nu am căutat să acoperim această poziție”.

Edi Iordănescu se bucură că a plecat de la CFR: „Analizați situația dacă am avut dreptate sau nu”

Întrebat dacă e de părere că a plecat la timp de la CFR Cluj, Edi Iordănescu a recunoscut că a avut mai multe divergențe cu patronul Neluțu Varga: „Când lucrezi într-un loc opt luni de zile cunoști anumite lucruri. Știu cum am plecat prima oară. Nu o să vorbesc nici acum, dar nu ne-am înțeles la condițiile contractuale. Am vrut să evit momente de genul celor care s-au întâmplat acum. Tu ce crezi, Remus? Analizați situația dacă am avut dreptate sau nu”.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj consideră că Dan Petrescu este antrenorul care a influențat cel mai mult jocul campioanei României, însă a mărturisit că a preluat echipa într-un moment foarte greu după plecarea „Bursucului”, comparabil cu situația în care se află acum FCSB.

„Dan Petrescu este antrenorul care și-a pus cel mai mult amprenta asupa CFR-ului. A construit un nucleu. Eu am venit într-o situație complicată, cum e acum la FCSB, când lucrurile nu mai funcționau. Am luat trei trofee în câteva luni de zile”.

Edi Iordănescu sare în apărarea lui Marius Șumudică și Marian Copilu

Iordănescu îi ia apărarea lui Marius Șumudică și lui Marian Copilu, însă se gândește și la cei din conducerea clubului: „Marius Șumudică a demonstrat că e un antrenor de valoare și îmi pare rău pentru ce i s-a întamplat. Eu am avut liniște opt luni de zile. Îmi pare rău și pentru cei din conducere. Presiune a fost doar la nivelul rezultatelor. Marian Copilul a fost președintele clubului într-o perioadă în care a câștigat șase trofee.

Eu nu o să dau înapoi niciodată. Tragem linie dacă nu luam campionatul. Am libertatea și mijloacele care mi s-au promis pentru a îndrepta lucrurile. Mă întreabă, vrea să știe și este cel puțin la fel de pozitiv ca mine.

E liniște și e bine pentru acest grup tânăr care are nevoie de asta. E important că omul care i-a adus și îi plătește are încredere în ei. Eu mă clatin mai greu indiferent dacă avem rezultate greu de digerat”, a spus Edi Iordănescu la Liga DigiSport.