Edi Iordănescu, moment antologic. Mesaj pentru Ilie Dumitrescu: „Ai un rol”

și a gândit perfect meciul. Selecționerul României l-a surprins pe Ilie Dumitrescu și i-a transmis un mesaj cu totul și cu totul special.

Edi Iordănescu l-a emoționat pe Ilie Dumitrescu: „Ai un rol în performanța asta. Prima sămânță ai sădit-o tu acum 13 ani”

Edi Iordănescu nu a uitat că Ilie Dumitrescu l-a ajutat la începutul carierei de antrenor: „Chiar dacă nu realizezi, ai un rol în performanța asta. Prima sămânță ai sădit-o tu acum 13 ani, când m-ai chemat lângă tine.

ADVERTISEMENT

Mi-ai întins o mână și am prins-o cu toată puterea. Cu tine am plecat la drum. Nu știu cât de bun sunt sau nu, dar muncesc zi de zi ca un nebun să fiu mai bun decât în ziua ce a trecut”, a fost mesajul citit în direct la .

Selecționerul României i-a trimis acest mesaj pe telefon lui Ilie Dumitrescu după meciul cu Israel din Ungaria. Moderatorul emisiunii Digi Sport Special, Vali Moraru, a citit mesaju la finalul partidei cu Elveția.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu a concluzionat finalul de campanie: „O bucurie fără margini”

și a reușit să termine campania fără înfrângere. A explicat cum a reușit ceea ce părea imposibil: „O bucurie fără margini, antrenez niște fotbaliști deosebiți, cu un caracter deosebit. Publicul ne-a motivat cel mai tare, generația e una deosebită și continuă să crească. I-am făcut să creadă în ei și să creadă că pot obține calificarea. Le transmis fanilor să aibă încredere în băieții ăștia.

Nu au fost momente ușoare, am fost criticați cam mult, dar și critica te face mai puternic. Închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere și am arătat românilor că această echipă are valoare.

ADVERTISEMENT

Mesajul meu către grup e că am încredere în absolut toți. Mereu am schimbat la jocul doi. Nu avem o experiență, au fost jucători valoroși care au început în Israel și care au rămas pe bancă”.

Mesaj pentru suporterii României și răspuns pentru contestatari: „Mi-am însușit criticile”

Edi Iordănescu crede că suporterii ar trebui să își schimbe atitudinea față de naționala României: „Toți românii trebuie să creadă la fel de mult. Nu știu audiența, dar azi a fost un stadion plin, a fost o responsabilitate enormă. M-am bucurat rezervat, pentru că n-am vrut să ne pierdem primul loc din grupă.

ADVERTISEMENT

Trebuie să analizăm bine ce am făcut, să ne dea impuls, ambiție mult mai mare. Acest grupa are o capacitate enormă de a progresa. Mi-am însușit criticile. Calitatea de a fi umili și de a ne dezvolta ne-a ajutat mult. Sunt puțin mai experimentat decât ce am trăit la începutul meu la națională, chiar dacă am fost pus la zid după Nations League.

Băieții și-au făcut datoria față de suporteri, acum e datoria fanilor. Ei au datoria să meargă la cluburile lor și să evolueze cât mai bine. România, echipa națională, a făcut un cadou frumos suporterilor. Fiți mândri! Hai, România”.