Editorial Andrei Vochin: “Mașina teleghidată și căluțul de lemn”

1. DE LA TICĂ OȚET VS IMI JENEI LA GIGI vs ADI. A fost odată ca niciodată când Steaua era Steaua, iar Știința era Știința. A fost o vreme când două dintre cele mai mari echipe de club din România tuturor timpurilor, semifinaliste, finaliste și câștigătoare ale competițiilor europene erau etaloane ale profesionismului de la căpitanul echipei până la magaziner.

Era vremea când normalitatea punea pe băncile celor două echipe nume precum Constantin Cernăianu, Constantin Deliu, Valentin Stănescu, Tică Oțet, de o parte și ”Profesorul” Constantin, Emerich Jenei sau Anghel Iordănescu, de cealaltă. Au trecut acele vremuri însă, iar aseară am ajuns să privim cu sufletul la gură duelul de la distanță dintre marii alpiniști ai regulamentelor, Mister Adrian Mititelu vs Mister Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Am trecut de la jupânii de vestiar la proprietarii de jucării. Astea vremurile și trebuie să ne adaptăm. Cu siguranță nu ne plictisim. Și așteptăm cu emoție fiecare nouă inovație. Aseară am asistat la încă o premieră: echipa fără niciun antrenor: FCU Craiova. Tipul de pe bancă, pe numele lui Florin Drăgan, nu are acte de principal. Are însă o figură blândă, ascultătoare. Seamănă un pic cu personajul Iggy din serialul New Amsterdam, psihologul spitalului. Acum 40 de ani păream un pic mai sănătoși.

2. O ECHIPĂ CÂT OLARU. Distinșii domni nu concurează însă la aceeași categorie. Victoria stăpânului din Pipera nu face nicidecum breaking news. manevrează o mașinuță teleghidată, frumoasă, roșie, cu tot felul de opțiuni, maxim accesorizată pentru campionatul nostru.

ADVERTISEMENT

are pe mână doar un căluț de lemn. Asta, tradusă în cifre de transfermarkt, înseamă că valoarea totală a primului 11 oltenesc aliniat aseară face exact cât cel mai valoros jucător al FCSB, Darius Olaru: 5,3 milioane de euro. Când echipa de start a FCSB-ului valorează 17,8 milioane de euro, atunci orice alt rezultat decât cel consemnat la Tîrgu Jiu nu e decât o normalitate.

3. BĂLUȚĂ, DECLANȘATORUL PRESINGULUI. Când te joci cu ea ca un copil cuminte și nu încerci să-i scoți tu farurile și să le pui în locul roților, poți comanda mașinuța de la distanță să întreacă fără emoții căluțul de lemn. Fotbalistic, asta înseamnă că în momentul absenței vârfului clasic, Compagno, să fii isteț și să găsești o soluție care să surprindă adversarul, nu și coechipierii.

ADVERTISEMENT

Prezența lui Alex Băluță pe poziția atacantului central poate părea surprinzătoare dacă-i centrezi la cap ca-n minutul 5. Că are doar 166 cm. În schimb, vitalitatea lui ajută echipa să facă un presing agresiv, cheia startului de meci pentru roș-albaștri. Dacă adăugăm viteza care-l face greu de prins pe contraatac, avem deja două dintre motivele pentru care FCSB a câștigat clar derbyul.

8-3 pt FCSB a fost raportul ocaziilor în meciul cu FCU Craiova

4. DJOKOVICI, FIRUL DE SIGURANȚĂ. Cealaltă noutate din noua configurare a bolidului de jucărie a fost Damian Djokovici. Fost jucător de Serie A și multiplu campion cu CFR, omul pare să devină elementul de echilibru de la mijlocul terenului, chiar dacă, la 0-3, el a făcut penaltyul din care oltenii au redus din handicap. Cu el în echipă, FCSB pare în sfârșit o trupă legată serios în mijlocul terenului. Știința jocului, calmul, capacitatea de a anticipa și acoperi zonele lăsate descoperite de colegii ne-au făcut să vedem ieri că a existat și un Djokovici care să câștige. Tot pe iarbă.

5. EDJOUMA CÂT MAI DEPARTE DE PROPRIA POARTĂ. Prezența lui Djokovici în primul 11 înseamnă, într-un fel, și îndepărtarea lui Edjouma de propria poartă. Foarte bun pentru faza de atac, dar fără a oferi echipei acea siguranță defensivă, înscrisă în fișa postului oricărui mijlocaș box to box, francezul a început pe bancă și se pare că va fi rezervă de lux în acest sezon, atâta vreme cât Damian va fi sănătos și lăsat în pace de cel ce manevrează telecomanda. Faptul că Edjouma a jucat, când a intrat, mai degrabă vârf decât mijlocaș ne spune că el va fi rezerva lui Olaru, nu a lui Djokovici.

ADVERTISEMENT

6. CINE MAI E FCSB FĂRĂ OLARU ȘI COMAN? Startul furibund de meci al roș-albaștrilor e strâns legat de prestațiile lui Olaru și Coman. Darius a dăruit masa cu cu pasul pentru Coman la faza penaltyului și declanșarea contraatacului lui Băluță, în urma căruia Coman putea face 3-0 din minutul 27. Florinel a bătut cornerul din care s-a deschis scorul, a scos și a transormat penaltyul de 2-0 și a mai avut acea ocazie de care aminteam mai sus. Cu ei doi pe teren, FCSB avea la pauză 2-0 pe tabelă și 5-0 la ocazii. Iar Craiova nu trăsese pe spațiul porții. E adevărat că vorbim despre echipa care în pregătire a reușit să ia un 2-7 de la FC Koln ll, echipă de liga a 4-a în Germania.

6-0 pentru FCSB a fost scorul șuturilor pe poartă după primele 45 de minute

7. PORTARUL UNEI ECHIPE MARI. El e diferit de goalkeeperul unei formații care permite multe ocazii la poarta ei. Nu e mereu în joc, nu are parte decât de câteva intervenții într-un meci și nu are voie să gafeze. Târnovanu a fost ieri ceea ce are nevoie o echipă mare. Intervenția lui din minutul 56, la scorul de 2-0, a valorat aproape cât golurile lui Miculescu și Coman. Dacă nu credeți, revedeți intervanția lui de la Ovidiu, la meciul cu Farul din finalul sezonului trecut, tot la 2-0 pentru FCSB. Atunci s-a făcut 2-1 și la final a fost 2-3. Acum a rămas 2-0 și la final a fost 3-1.

8. RADUNOVICI E SUPĂRAT? Muntenegreanul a părut singurul care nu s-a prins în hora jocului exuberant al bucureștenilor. Cu probleme defensive, fără aport ofensiv, Radunovici a părut un pic cam supărat. Zici că a cerut o mărire de salariu și nu i s-a dat. Sau așa o fi?

9. VĂ DERANJEAZĂ RĂU U21? În schimb, Pantea a atentatat serios la unul dintre fioroșii 3B ai Craiovei. Bauza n-a jucat, Baeten a ieșit nervos în minutul 65. Al treilea, Bahassa, n-a existat aseară, iar de chestiunea asta e vinovat un ”amărât” de U21, pentru care distinsul domn Becali ar fi făcut ditamai revolta pe la LPF. Dacă-i reușea, probabil că Rareș Pop n-ar fi marcat pentru UTA, nici Grameni pentru Farul, nici Musi pentru Petrolul. Pesemne că, în Giulești, Cârjan n-ar mai fi fost cel mai bun jucător al Rapidului, iar la Galați, Oțelul n-ar mai fi revenit în joc fără aportul de după pauză al lui Bodișteanu. Toți cei numiți sunt copii U21, iar tot ce vă povestesc s-a întâmplat doar în prima etapă. Care mai are două meciuri, distinse strateg!

10. WOW, VEDEM NUMERELE. Altă surpriză plăcută a primei apariții publice a FCSB-ului a fost echipamentul. Frumos, spectaculos, ca și cel de anul trecut, acesta de anul ăsta mai are o calitate: e și util privitorului. Numerele acelea mari și galbene chiar spun ceva acum, față de cele albastre pe fond roșu de anul trecut, care păreau mai degrabă exerciții pentu depistarea daltonismului.

11. COMPAGNUCI, SINGURA RAZĂ DE SOARE. Fundașul dreapta apărut în primul 11 al Craiovei mi s-a părut singurul motiv de satisfacție al patrolnului Mititelu. Mi-a plăcut ce am văzut măcar pe parte ofensivă. Argentinianul de 31 de ani, aflat la doar prima experiență în Europa, a avut un adversar greu la debut, pe Coman. Ăsta e un alibi pentru partea defensivă. Ofensiv a arătat calitate, pare a avea un drept foarte bun, din care centrările ajung unde trebuie, așa cum s-a întâmplat în minutul 56, când i-a așezat balonul pe cap lui Chițu, la primul șut pe poartă și prima mare ocazie a Craiovei. După o noapte neagră pt FCU, asta pare să fie raza de soare a unei alte zile. Capul sus, domnule Mititelu!