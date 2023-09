Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: Fotbalul românesc mai trăiește doar din poveștile părinților și din emisiunile de sport

Pentru sănătatea mintală este foarte bine să facem un calcul aritmetic simplu. 2023 – 1989 egal 34. De la Revoluție au trecut 34 de ani și îl acuzăm în continuare pe Ceaușescu.

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre „ce a mai rămas din fotbalul românesc”

În 1981, de pildă, adică la 34 de ani după abdicarea Regelui Mihai, comuniștii nu mai dădeau vina pe monarhie.

O altă belea a societății noastre de după ’89 e raportarea la interbelic. Perioada interbelică a durat 20 și ceva de ani. A fost scurtă și consistentă. În ultimii 34 de ani doar am analizat neantul.

Fotbalul nostru se întoarce mereu la Generatia din America ’94, alcatuită din jucători crescuți înainte de ’89 la Steaua și Dinamo. Patru dintre aceștia (Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Mihali și Dorinel Munteanu) au jucat și la Scornicești.

Ce am avut din 1994 până acum? Încă șase ani buni (până la Euro 2000, unde am făcut egal cu Germania și am învins Anglia), 13 ani bunicei (o calificare la Euro 2008 și un baraj pentru mondialele din 2014, dar multe prezențe în grupele Champions League și foarte multe în Europa League plus ) și aproape 10 ani seci, din 2014 încoace.

Singurul lucru bun – Viitorul/Farul Constanța. Anul ăsta, Farul a jucat opt meciuri în cupele europene. Până la venirea lui Hagi, Constanța avea zero meciuri în cupele europene în intreaga istorie. FCSB se ține binișor, dar și-a pierdut numele și stadionul.

„Fotbalul mai rezistă ca sport de masă datorită părinților”

Dinamo e expresia Covidului – adică respiră doar prin brand. Rapidul e ca înainte de Copos și Mircea Lucescu. Cele două Craiove de azi sunt mai slabe decât U Craiova și Electroputere Craiova din anii ’90.

Ce e de făcut? Nimic, absolut nimic în condițiile în care cei care se pricep la fotbal au îmbătrânit, iar care adună mai multe jucătoare legitimate decât spectatori in tribune.

Fotbalul mai rezistă ca sport de masă datorită părinților care își vrăjesc băieții cu povești despre Belodedici sau Răducioiu și datorită unor ziariști care încearcă (și uneori reușesc) să facă emisiuni mai captivante decât meciurile.