Suporterii din DDB au investit o sumă uriaşă la Dinamo! Eduard Galan: “Acţionarii abia acum ajung la cât am băgat noi”. Video Exclusiv

, alături de Ovidiu Burcă, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu. FANATIK a relatat de la fața locului cele mai importante vești din partea noii conduceri a „câinilor”.

Eduard Galan, declarații emoționante după ce a primit din partea conducerii lui Dinamo tricoul cu numărul 12: „Clubul și-a arătat recunoștința față de cei mulți cu bani puțini”

FANATIK a realizat un interviu în exclusivitate cu Eduard Galan, președintele DDB, care a împlinit recent un an de mandat. Galan rămâne în primul rând un suporter al lui Dinamo și asta o arată de fiecare dată când vorbește despre clubul alb-roșu, cuprins de emoție.

La fel au stat lucrurile și în momentul în care tricoul cu numărul 12 a fost retras în mod simbolic, iar reprezentantul fanilor-acționari a primit tricoul din partea antrenorului Ovidiu Burcă.

Eduard, un moment important, poate cel mai important din ultimii ani al lui Dinamo, aprobarea planului de reorganizare. Ai primit din partea conducerii tricoul cu numărul 12 și te-am văzut că ai fost foarte emoționat…

– A fost un moment foarte emoționant și clubul prin acest gest și-a arătat recunoștința față de cei mulți cu bani puțini și care au reușit să salveze această echipă, să o ducă mai departe. Nu au ascultat de sfaturile binevoitorilor care cereau falimentul și să pornim cu un club curat din Liga a 4-a. Noi am rămas încăpățânați, ne-am ținut de treabă și uite că a venit și ziua asta.

Mesajul lui Eduard Galan pentru membrii DDB și toți fanii lui Dinamo: „Am sperat tot timpul că vom ajunge aici”

Ai un mesaj pentru membrii DDB care și-au dat alocațiile, pensiile și pentru suporterii lui Dinamo prin care să îi convingi să vină alături de voi?

– Acest moment este exclusiv rezultatul muncii lor și al eforturilor disperate pe care unii dintre ei le-au făcut, atât din punct de vedere financiar cât și al timpului alocat prin muncă și voluntariat. Am sperat tot timpul că vom ajunge aici, că putem merge cu capul sus și cred că ne-am făcut treaba pentru etapa aceasta.

Urmează treabă pe mai departe, pentru că suntem acționari, responsabili și vrem să ne ținem cota, să contribuim la fel ca toți ceilalți acționari. Nu cum am fost noi singuri cu 20% și cei cu 80% care nu contribuiau cu nimic. Noi practic făceam treaba a 100% din acționariat.

Mai concret?

– Chiar aș vrea să dau și niște cifre pentru că lumea poate trece cu vederea. Noi, DDB, am băgat efectiv în club banii de la masa credală, care sunt în jur de 16 milioane de lei. . În același timp, am reușit datorită modului în care am făcut-o, să salvăm 9 milioane de lei de la masa credală prin clauzele acelea preferențiale.

Plus banii dați după intrarea în procedura de insolvență, creanțele curente. Ceea ce în total înseamnă 1.996.000 de euro! Bani salvați, care vor fi așa cum a spus și Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, aduși ca aport la capitalul social, imediat ce va putea fi făcut asta, când vom avea o AGA funcțională.

Câți bani a adus programul DDB după venirea noilor acționari: „Ei de-abia acum ajung la suma pe care DDB a băgat-o!”

După venirea noii conduceri, care a fost contribuția financiară a DDB în club?

– Anul acesta am plătit către Dinamo în jur de 100.000 de euro. Nu a mai fost nevoie, pentru că noi aveam deja bani acolo. Cum a spus și Andrei Nicolescu, trebuie să echilibrăm. Ei de-abia acum ajung la suma pe care DDB a băgat-o! Ei trebuie să bage până la 80%. Noi 12%, ei 80%, deci de 7 ori mai mult.

Sunt lucruri care v-au nemulțumit și vrei să le punctezi?

– Am auzit tot felul de plânsete și prin presă și în general pe grupuri, în mediul online, că prin aprobarea planului de insolvență n-au ajuns banii la stat, la salariați. Programul DDB a pierdut 6,3 milioane de lei din 24 tăiate de la chirografari. Asta înseamnă aproximativ 25%. Programul DDB a fost cel mai mare creditor! Următoritorii creditori erau cei care aveau contracte semnate pe vremea lui Cortacero (n.r. cum e cazul și lui Diego Fabbrini, cel care a dat Dinamo în judecată la FIFA).

Nu mi pare normal să iau bani de la membrii simpli sau bogați sau de la pensionari, să plătesc niște contracte pe care le-a făcut unul care a vrut să falimenteze clubul! Jucători aduși cu salarii de 35.000 de euro, care mai sunt și acum prin țară și mai joacă (n.r. Borja Valle) sau contractele păguboase de prestări servicii, oe care le știm deja! Nu are rost să mai intru în detalii. Ce trebuie să știe suporterii lui Dinamo e că programul DDB e cel mai mare pierzător! Dar nu puteam face altfel!

Ce vești mai ai legate de programul DDB. Ce inițiative mai pregătiți?

– Noi mai avem încă o problemă. , care ne-a cerut desființarea Asociației Peluza Cătălin Hîldan. Nu vreau să comentez problemele dânsului cu legea. Noi trebuie să rezolvăm problema și vom avea înfățișarea la tribunal. Casa noastră de avocatură se ocupă. Șansele sunt mari de tot să se termine și să fie bine.

Trebuie să ne ținem de datoriile istorice și să le dăm înapoi membrilor experiențele pe care nu din rea credință sau voință nu le-am oferit, ci pentru că pur și simplu n-am putut! Nu a fost nici timpul necesar și stresul a fost imens. Dar o să le dăm. Plecând de la primele din program, tricourile către membrii speciali, cele două mașini câștigate la tombolă. Prima o s-o dăm acum.

DDB revine pe tricourile lui Dinamo: „Eu cred că merităm”

Apropo de tricouri. DDB a revenit pe echipamentul lui Dinamo…

– Jucătorii vor avea DDB pe tricouri la meciul cu FC U Craiova 1948. Vom vedea exact unde. Noi nu am vrut să punem presiune, să ne afișeze neapărat, ci am vrut în primul rând clubul să producă bani de pe urma sloturilor. În momentul în care au rămas, vom găsi un loc împreună cu ei, astfel încât să fim afișați pentru că eu cred că merităm.

Cum e comunicarea și colaborarea între DDB și actuala conducere a lui Dinamo?

– Comunicăm bine, discutăm problemele și acolo unde noi avem expertiză putem ajuta. Avem informații întotdeauna, urmărim bornele să fie atinse. Nu e o problemă că nu sunt în București și vin de fiecare dată când e nevoie.

Ce sumă s-a reușit să se strângă prin redirecționarea impozitului pe venit?

– Încă intră bani de acolo și de la ANAF-urile mai bogate să spunem, cei care au semnat și aveau salarii mai mari sau profit mai mare. La sfârșitul lunii septembrie se va termina colectarea și vom da exact suma. Până acum s-au strâns peste 100.000 de euro.

Eduard Galan, vești de ultimă oră pentru suporterii lui Dinamo: „Mai avem câteva acțiuni pregătite”

Urmează și alte inițiative?

– Mai avem niște obligații față de membri și mă refer la tricourile „Om la om”, dar nu este din vina noastră. La momentul respectiv s-au făcut niște greșeli în club și n-au mai ajuns. Trebuie să le dăm rapid pe toate și lansăm din nou tricourile.

Va fi un format un pic diferit, la niște costuri pe care să și le poată permite mai mulți, nu doar cei mai potenți financiar. Player Escort se va permanentiza pentru membrii DDB. Mai avem câteva acțiuni în cap pe care să le dăm fanilor înscriși în program.

Câți fani s-au înscris în programul DDB: „Numărul membrilor va crește exponențial!”

Câți membri are DDB în acest moment? Încercați să atrageți membrii noi?

– 4.171 de membri. Trebuie să lansăm adeziunile. Odată lansate, sunt sigur că numărul membrilor va crește exponențial! Trebuie să o facem cât mai curând. Le mulțumim și membrilor care au contribuit cu sume individuale importante, cum sunt domnul Iuhasz, Gheorghe Nițu sau Claudiu Ciolan, dar mai sunt și alții care au dat mulți bani.

Ce așteptări are DDB-ul de la echipă în acest sezon?

– Vrem să se construiască pas cu pas clubul ăsta și pe baze foarte solide. În același timp ne așteptăm să vină performanța financiară și sportivă, pentru că pe noi ne interesează ambele. Vezi un alt club din București cu performanță financiară și sportivă… nu mai prinde grupele în cupele europene. Nu vrem să mai ajungem vreodată în situația în care am fost!

Și până la urmă suntem suporteri și normal că ne dorim performanță sportivă. Au fost probleme mari, foarte multe lipsuri, însă acum am intrat în normalitate și jucătorii au toate condițiile. Cheltuielile operaționale sunt la zi, bugetul a fost stabilit înainte de începerea campionatului, sunt alocați banii și nu ar trebui să fie niciun fel de problemă. Au fost luate în calcul toate lucrurile pentru jucători, staff și oamenii din birouri.

Va mai ceda DDB din pachetul de acțiuni către alți investitori. Eduard Galan: „Cei 8% vânduți au fost dați cu un scop”

Se pune problema ca DDB să mai cedeze din pachetul de acțiuni?

– Nu! Iar cei 8% vânduți au fost dați cu un scop. Au o destinație precisă. O să avem un protocol semnat și în momentul în care se va întâmpla asta vom putea spune mai multe. Vrem să arătăm și cum va fi Dinamo în viitor.

A fost dorința domnului Șerdean să rămână în acționariat?

– Da, . Sper să poată veni cu aport la capital conform acțiunilor pe care le are.

În final, ai un mesaj pentru jucători? Până la urmă ei sunt actorii principali alături de suporterii lui Dinamo.

– Sunteți ai noștri! Ținem la voi, vă susținem până în pânzele albe, haideți să venim cu victorii, să adunăm puncte și noi o să venim să vă sprijinim, o să cântăm timp de 90 de minute!

3,5 milioane de euro a adus programul DDB în conturile clubului Dinamo

12% e procentul de actiunipe care îl deține DDB în acest moment la Dinamo

Eduard Galan, președintele DDB, interviu amplu pentru Fanatik