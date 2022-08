Eduard Gălan, noul președinte al DDB! Emoții uriașe după ce a câștigat alegerile: „Trebuie să ducem programul la un alt nivel!”. Exclusiv

Eduard Gălan și Dragoș Sterpu au fost singurii candidați la , iar membrul DDB Brașov a câștigat cu procent uriaș: peste 70% din voturi. Noul președinte al DDB a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK imediat după anunțarea rezultatelor provizorii.

Eduard Gălan, primul interviu după ce a devenit președintele DDB: „Trebuie să venim cu un suflu proaspăt”

Eduard Gălan a vorbit pentru FANATIK imediat după ce a câștigat alegerile în DDB, iar brașoveanul are planuri mari: „Sunt foarte emoționat. O să îmi sune telefonul azi încontinuu! Una peste alta cred că a fost o companie curată între mine și Dragoș Sterpu și vreau să îi mulțumesc pentru asta. De acum trebuie să muncim împreună cu toții, pentru că trebuie să ducem DDB la un alt nivel”.

DDB Brașov este unul dintre cele mai active grupuri zonale din cadrul programului DDB și a ajutat enorm clubul în ultimii doi ani: „Noi, DDB Brașov, am încercat să ajutăm Dinamo și bineînțeles programul, însă nu am vrut niciodată să ieșim în evidență și sper să fie din în ce mai multă implicare în toate grupurile zonale. Ne-am mobilizat exemplar și am încercat să facem cât de mult putem.

Am făcut aproape de fiecare dată sold-out la bilete virtuale, atunci când clubul a avut nevoie de 30 de mingi, am strâns banii și le-am trimis la Săftica. În urma unei tombole a DDB Brașov am fost la Săftica și am cumpărat imprimante, laptopuri, presa termică, la care au ajutat mai multe grupuri, la fel și la mingi. Ne-am îngrozit ce era acolo”.

Eduard Gălan e sincer: „Avem enorm de multe lucruri de rezolvat. Sunt multe probleme”

DDB se află într-o perioadă de scădere, însă Eduard Gălan e extrem de motivat să revitalizeze programul: „Ideea e că trebuie să venim cu suflu proaspăt, cu o echipă mai mare și puternică. Trebuie să fim cât mai mulți și să ne apucăm de muncă, pentru că avem enorm de multe lucruri de rezolvat. Sunt multe probleme”.

Noul președinte al fanilor-acționari speră ca lucrurile să se miște cât mai repede: „În primul rând e nevoie ca membrii să aprobe noua organigramă și să numim echipa pe fiecare departament în parte. Trebuie să dăm drumul la treabă pentru că doar cu un DDB puternic Dinamo va reveni acolo unde îi e locul”.

Eduard Gălan e extrem de deschis să lucreze cu fosta conducere a DDB: „Eu voi colabora în continuare cu membrii marcanți ai programului și am susținerea lor. Am primit peste 70% din voturi și e copleșitor pentru mine. Însă ne bazăm pe fiecare membru activ, chiar și pe cei inactivi, pentru că sunt ai noștri. Sper să îi aducem înapoi pentru că doar așa putem face pași înainte”.

Ce relație are Eduard Gălan cu conducerea clubului și cu Nicolae Badea: „Am comunicat foarte bine și ne-am întâlnit de câteva ori”

„Cu domnul Zăvăleanu am comunicat foarte bine și ne-am întâlnit de câteva ori. Cu domnul Vlad Iacob am vorbit o singură dată și eu zic că avem o relație foarte OK. Nu există motive să nu fie așa. Acum am organizat și Cupa DDB la Brașov și a fost și un reprezentant al clubului.

Eu nu îmi doresc niciodată să ies în prim plan. Doar încerc să îmi fac treaba cât mai bine și fără să îmi doresc notorietate. Am foarte mult de făcut și sunt conștient la ce m-am înhămat. Până și copilul meu de doi ani și 8 luni e membru DDB. Nu sunt omul care să iasă în față, dar voi apăra necondiționat programul.

Lumea s-a îndoit de programul, însă cifrele vorbesc de la sine. Au intrat peste 2,5 de milioane de euro în club. O să avem comisie de cenzori, raporte timestriale, însă vreau să îmbunătățesc programul pe care l-am prezentat. Nu vreau să îl impun eu discreționar. Toate lucrurile bune și realizabile vor fi adăugate”.

Președintele DDB nu crede că e o problemă faptul că e stabilit în Brașove: „Vin des în București”

„Era bine să fi avut domiciliul în București. Nu am cum să neg acest aspect, dar mă voi descurca. Brașov-București, 3 ore, chiar 2 ore și jumătate. Vin des în București, nu o să fie asta o problemă.

Între DDB și Nicolae Badea trebuie să fie o relație normală, de colaborare și discuții. Nu am discutat cu dânsul până acum. De Dragoș Sterpu s-a spus că e omul lui Badea, de mine că sunt al lui Elias Bucurică sau Robert Thomas. Oamenii discută, dar sunt doar vorbe aruncate.

Le transmit celor din conducere să creadă în noi pentru că am dovedit că suntem de neoprit atunci când suntem uniți. „Câinii” vor realiza foarte multe într-un program bine pus la punct și putem construi un Dinamo puternic. Avem încredere în noua conducere și că își vor face treaba în mod profesionist”.

Mesaj special din partea lui Eduard Gălan pentru membrii DDB și ceilalți suporteri ai lui Dinamo: „Avem o responsabilitate enormă”

„Am un mesaj și pentru cei din program: responsabilitate și echipă. Pentru mine rezultatul de azi înseamnă foarte multă bucurie și dovedește că putem face mult mai mult. Avem o resposabilitate enormă să deschidem programul către toți dinamoviștii. Le mulțumesc pentru că forța mea ca președintele va fi dată de ei. Îi aștept alături pe cei care vor să ajute și au disponibilitate ca să putem crește și mai repede programul.

Nu vreau să spun eu acum câți bani am scos din buzunar pentru programul DDB. Am contribuit cu sume importante dar chiar nu vreau să mă laud. E importantă fiecare sumă pe care o aduce fiecare membru. Am ajutat cu banii pe care i-am avut disponibili.

Eu o să mă ocup în primul rând de programul DDB, alături de toți ceilalți. Clubul, echipa tehnică și administrativă sper să își facă treaba. Știu că rezultatele nu ajută și aduc multe frustrări, însă lumea trebuie să înțeleagă că noi trebuie să creștem programul să avem un Dinamo mai bun și mai mulți bani la club și să nu mai fie probleme cu plătițile de pe o zi pe alta”, a declarat Eduard Gălan, în exclusivitate pentru FANATIK.