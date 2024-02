Ei sunt câștigătorii Românii au talent. S-au impus în finală și au plecat acasă cu marele premiu

Românii au Talent a debutat cu primul sezon în anul 2011, la postul de televiziune PRO TV. De-a lungul timpului, emisiunea-concurs a avut un succes răsunător. Marele premiu de 120.000 de euro a atras an de an mulți concurenți, care mai de care mai talentați, însă doar unii au reușit să iasă învingători. În fiecare an, câștigătorii au fost diferiți, iar mulți se întreabă ce s-a ales de ei după ce au luat marele premiu. Cine a câștigat Românii au talent în cele 13 sezoane. Iată ce mai fac finaliștii Românii au talent!

Ce s-a ales de hip-hoperul Adrian Ţuţu, câștigătorul Românii au talent, sezonul 1

, a impresionat pe toată lumea cu calitățile sale muzicale, dar și cu povestea tristă de viață. De la vârsta de 5 ani a rămas fără părinți, iar melodiile sale au scos la iveală detalii dureroase din viața personală.

ADVERTISEMENT

După ce a câștigat marele premiu în 2011 la Românii au talent, Adrian Ţuţu a investit o parte de bani în cariera sa, reușind la un moment dat să se mențină pe piața muzicală din România. Din nefericire, succesul lui nu a ținut mult. A ales să se mute din nou la Focșani, orașul său natal, unde a muncit din greu pentru a-și deschide propriul studio de înregistrări. A reușit să-l înființeze, iar acum se dedică în totalitate proiectului său!

Cine a câștigat Românii au talent, sezonul 2

, în anul 2012, când a fost ales învingător la Românii au talent live. La vremea respectivă, mentalistul a fost criticat că păcălește cu ideile sale și că nu are niciun talent. Cu banii primiți, Cristian Gog și-a cumpărat un apartament, dar și echipamente care să-l ajute să-și dezvolte cariera. Când a câștigat show-ul Românii au talent, el lucra într-o companie de software. Ulterior, a renunțat la acel job, iar în prezent este dedicat în totalitate spectacolelor de magie.

ADVERTISEMENT

Românii au talent, sezonul 3, câștigător surpriză

Sezonul 3 Românii au talent a fost câștigat de Bruno, un dresor de câini. În finala show-ului de talente, el a reușit să-i impresioneze pe toți cu un număr impresionant de dresaj. Banii câștigați i-a investit cu cap. A reușit să pună bazele unei școli de dresaj canin, însă nu a avut succesul așteptat. A rămas în continuare pasionat de concursurile și antrenamentele cu patrupezi. În paralel, el are și un job full-time.

Cine a câștigat al patrulea sezon Românii au talent

În 2014, emisiunea a fost câștigată de formația Brio Sonores din Republica Moldova, compusă din 8 tenori. După ce au pus mâna pe bani, aceștia au împărțit premiul. Trupa s-a destrămat între timp, iar 4 membri au ales să plece în străinătate. Ceilalți 4 au rămas în țară, dar nu au reușit să fie cunoscuți decât pe plan local. Aceștia continuă să urce pe scenă, iar cele mai multe spectacole le au în Republica Moldova.

ADVERTISEMENT

Câștigător Românii au talent, sezonul 5

În 2015, premiul cel mare de la Românii au talent a fost adjudecat de puștii de la Speedcubing. În finală, adolescenții au reușit să rezolve cuburi rubice pe diferite nivele, într-un timp record. Formația era compusă din trei tineri, Cristian Leana – 20 de ani, Martin Fronescu – 12 ani şi Flavian Glonţ – 17 ani. Banii câștigați au preferat să-i doneze societății de speedcubing. De ceva timp, nimeni nu a mai auzit de ei și nici nu au mai participat la concursuri.

Ce s-a ales de Laura Bretan, câștigătoarea Românii au talent, sezonul 6

, tânăra considerată una dintre cele mai bune voci din lume. La vremea respectivă, adolescenta avea doar 14 ani. Ulterior, ea a mai participat și la Eurovision și America’s Got Talent, dar nu a reușit să ajungă până în finală.

ADVERTISEMENT

Laura Bretan nu a renunțat la muzică și își continuă cariera, departe de România. O mare parte din banii pe care i-a luat de la PRO TV au mers la organizaţiile care se ocupă de copiii orfani şi persoanele fără locuințe.

Cine a câștigat Românii au talent, sezonul 7

Lorelai Moșneguțu reușea în 2017 să impresioneze o țară întreagă la Românii au talent. Adolescenta care s-a născut fără mâini și picioare a ieșit învingătoare. Abandonată la naștere, tânăra a fost crescută de o asistentă maternală, care a încercat să-i ofere o viață normală.

Banii câștigați la Românii au talent au ajutat-o să-și cumpere un apartament lângă Bucureşti. În plus, Lorelai Moșneguțu, câștigător la Românii au talent, sezonul 7, a donat bani și unor asociații care se ocupă cu copiii abandonaţi de părinți.

Românii au talent, sezonul 8, câștigător surpriză

Sezonul 8 l-a adus în prim-plan pe Emil Rengle, considerat unul dintre cei mai controversați câștigători Românii au talent. În emisiunea de la PRO TV, el a recunoscut că face parte din comunitatea gay.

A reușit să câștige marele premiu cu un dans special. Emil Rengle a luat și premiul de originalitate, dar a decis să-l doneze altei concurente din emisiune, Bianca Badea. Banii i-a investit în propria carieră. A deschis o şcoală de dans la Oradea, iar în prezent realizează coregrafiile mai multor soliști români.

Cine a câștigat al nouălea sezon Românii au talent

În sezonul 9, câștigătoare a fost Ana Maria Panteze, croitoreasă de meserie. Ea a reușit să impresioneze telespectatorii cu vocea sa. În finală a luat marele premiu și mărturisea că vrea să renunțe la croitorie, pentru a urma o carieră în lumea muzicală. A reușit să înregistreze prima piesă, după finala Românii au talent, dar care nu a prins foarte bine la public. Însă ea speră că va reuși să ajungă cunoscută în lumea artiștilor!

Câștigător Românii au talent, sezonul 10

Mecanicul-auto Radu Palaniță s-a numărat printre câștigătorii Românii au talent. În 2020, el a câștigat show-ul de talente de la PRO TV. Actorul Florin Călinescu a fost cel care l-a trimis direct în finală, după ce a apăsat golden buzz-ul Românii au talent. Mulți au fost uimiți de faptul că și-a descoperit talentul la vârsta de 36 de ani. Înainte de Românii au talent, el a mai participat și la Vocea României, dar nu reușit să treacă mai departe.

„Nu am niciun fel de studii muzicale, însă am aflat că pot să cânt în urmă cu 4 ani și jumătate, într-un bar de karaoke. De atunci, la fiecare sfârșit de săptămână, frecventez locații de karaoke unde cânt alături de prieteni. Mi-am dat seama că vreau să încânt oamenii cu muzica mea”, declara câștigătorul Românii au talent.

Ce s-a ales de Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent, sezonul 11

Ana-Maria Mărgean a fost câştigătoarea sezonului 11 Românii au talent. Avea doar 13 ani când a reușit să ia marele premiu, cu un număr impresionant de ventrilocie. Adolescenta a fost trimisă direct în finala show-ului de talente, după ce Andra i-a dat golden buzz.

Ana-Maria Mărgean, unul dintre finaliștii Românii au talent, și-a cumpărat un apartament lângă Capitală și a investit în pasiunea sa. Ulterior, ea a ajuns și în finala de la „America’s Got Talent: All Stars”, dar nu a trecut în etapa următoare.

„După show, viața mea s-a schimbat complet. Emisiuni, interviuri pentru ziare. Înainte de a participa la emisiune, eu și familia mea locuiam într-un apartament mic. Acum locuim într-o casă și sunt mândră că stăm într-o casă pe care am construit-o. Mereu când mă uitam la America’s Got Talent mă gândeam cum este să fii acolo. Acum sunt aici și mă simt foarte specială. Visul meu este să am un show precum Terry”, spunea Ana-Maria Mărgean.

Cine a câștigat Românii au talent, sezonul 12

În anul 2022, Darius Mabda, în vârstă de 13 ani, a fost ales drept câștigător la Românii au talent. Dansatorul din Oradea a primit și premiul de originalitate de 10.000 de euro. În finală a impresionat publicul dansând pe melodia ‘In Your Room’, a trupei Depeche Mode. După ce a câștigat Românii au talent, Darius Mabda a mai participat și la alte competiții de dans din Români, dar și din străinătate.

Românii au talent, sezonul 13, câștigător surpriză

În 2023, Rareș Prisăcariu, un băiețel de 7 ani, a ieșit învingător la Românii au talent, câștigând marele premiu de 120.000 de euro. Pentru cei care nu-și mai aduc aminte, acesta a impresionant prin capacitatea sa specială de memorare. În plus, Rareș Prisacariu se lăuda că a citit 200 de cărți. În prezent, el este elev al Școlii Populare de Artă din Botoșani. La audiții, băiatul a fost trimis direct în semifinală, luând golden buzz la Românii au talent.