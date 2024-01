Ei sunt cei doi români, tată și fiu, care au murit în Franța. Un zid s-a prăbușit peste ei

, care au murit în Franța. Tragedie fără margini într-o familie din Vrancea, după moartea lui Cătălin, un tânăr de 21 de ani, și a tatălui său, în vârstă de 52 de ani.

Ei sunt cei doi români, tată și fiu, care au murit în Franța

Cei doi și-au pierdut viața într-un accident de muncă, în Istres, Franța, pe șantierul unei case, acolo unde lucrau ca muncitori. Martoră la scenele cumplite a fost chiar mama, respectiv soția victimelor, Marilena Chircu.

Femeia se afla în apropiere, lucrând alături de ei. A încercat să îi salveze pe cei doi vrânceni, însă nu a reușit. Văzând că nu are putere să îi ajute, a sunat la numărul de urgență, iar apoi a asistat neputincioasă la intervenția salvatorilor.

A sperat că soțul și fiul ei vor fi în viață, după ce vor fi extrași de sub dărâmături. Însă, incidentul nu a avut finalul așteptat. La scurt timp, Marilena Chircu a fost anunțată că cei doi bărbați au murit.

Familia era originară din comuna Orejița, județul Vrancea. De ceva vreme, cei trei locuiau în Franța, acolo unde munceau pentru a-și câștiga existența. Joi, 18 ianuarie, în timp ce lucrau la o casă aflată pe malul Etang de Berre,

„Nu știu încotro să o iau fără voi! N-am avut atâta putere să vă scot de sub zid”

Mama și soția celor două victime este devastată de durere. „Nu știu încotro să o iau fără voi! Cum să trec peste așa ceva, când în ochii mei s-a întâmplat ?! N-am avut atâta putere să vă scot de sub zid! Cu toată puterea pe care am avut-o am încercat dar în zadar!

Eu vă iubesc din toată inima mea! Știți foarte bine că mi-aș fi dat viața pentru voi! Mai bine nu mă trimitea tac’tu să răstorn roaba și era tabloul complet! La muncă împreună și pe lumea celalată la fel! Vă iubesc, iubirile mele cât voi trăi!”, este mesajul lăsat de Marilena Chircu, pe Facebook.

Deocamdată, nu sunt clare cauzele care au dus la producerea accidentului de muncă. Potrivit , autoritățile au deschis o anchetă, urmând să se stabilească în ce circumstanțe a avut loc această tragedie.

„Ancheta va trebui să stabilească dacă au fost respectate regulile de securitate și va stabili responsabilități dacă există”, au informat procurorii din Franța, cu privire la incidentul care a dus la decesul românilor.