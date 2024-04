Ei sunt românii care nu plătesc chirie, dar nici nu pot fi dați afară din casă. Escrocherie de zile mari la Brașov. Cum a fost posibil totul

Proprietarul unei case din Brașov se află în situația în care chiriașii nu și-au mai plătit chiria, desi au semnat un contract pe o perioadă de cinci ani. Mai mult, aceștia din urmă nu vor să plece, desi proprietarul a apelat la justiție.

După trei luni, nu au mai plătit nimic

Proprietarul unei case din a fost păcălit de , desi au semnat un contract pe cinci ani cu acesta, dar, după trei luni, chiriașii nu i-au mai plătit nici un ban și nici nu vor să evacueze.

În urmă cu nouă luni, chiriașii, soț și soție, căutau o casă bună, cu curte, grădină și tot confortul. În cele din urmă, l-au găsit pe proprietarul cu pricina și au semnat cu acesta un contract de închiriere pe cinci ani de zile, potrivit Numai că, potrivit sursei citate, după trei luni de zile, chiriașii nu au mai plătit nimic.

„I-am dat telefon că vin să iau chiria, când am venit zice puteți veni, dar îmi pare rău dar nu am bani să vă dau chiria, nu vedeți nici un ban. Am venit, ne-am uitat, a început să-mi arate, că a fost bolnav, că a avut apă la plămâni. O fi fost, nu zic, deși la modul cum se comportă sincer mă îndoiesc”, a spus proprietarul.

Chiriaș: „Ne judecăm și rezolvăm problema”

Deși aflat în dreptul lui, plus în pagubă, proprietarul afirmă că a încercat să rezolve situația: „La propunerea noastră că să-i facilităm evacuarea, să-i plătim și chiria pe două luni într-o locație mai mică, o garsonieră, a nu, că aș vrea să păstrez câinele, că nu știu ce. Nu, nu veniți la mine, eu sunt chiriaș aici, am legea chiriașilor și bănuiesc că la fel a venit și la mine și ca mine au fost țepuiți, că ăsta e cuvântul, mulți alții”, a spus el.

„Nu înțeleg, ne judecăm și rezolvăm problema”, a fost răspunsul chiriașului, prin gard. „Nu-i prea vedem, stau doar în casă, au câine, nici măcar nu-i văd să-i dea de mâncare, sau apă, este foarte mizerie”, a declarat o vecină.

Procese de durată

Potrivit avocatului proprietarului, primul termen de judecată este în luna iunie și este posibil ca procesul să se prelungească până în luna decembrie, situație în care chiriașii nu mai pot fi evacuați până la începutul lunii martie.

„Noi în data de 11.06 avem primul termen. Având în vedere că vom intra în vacanță judecătorească din iulie, posibil ca această sentință să ne fie comunicată prin august. Dacă va fi comunicată în august sau septembrie, el are 30 de zile cale de atac.

Dacă va declara apelul, atunci se va judeca prin octombrie și dacă se judecă prin octombrie, până va fi comunicată și decizia este posibil să mai rămână și-n decembrie. Dacă a ajuns în luna decembrie, automat nu se mai face evacuarea până în martie”, a declarat apărătorul proprietarului.

Specialiștii îi sfătuiesc pe proprietari să nu semneze contracte de închiriere mai mari de un an. În caz de neplată din partea chiriașului, proprietarul are dreptul să ceară executarea silită a obligației de plată a chiriei și rezilierea contractului. De asemenea, un contract încheiat legal reprezintă și un titlu executoriu, pe baza căruia proprietarul poate cere evacuarea chiriașilor rău platnici.