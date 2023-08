Ei sunt soții care au murit în urma tragediei de la Crevedia. ”Am recunoscut-o după ochi”

Florica și Ionel B sunt cei care și-au pierdut viața ca urmare a primei exploziei de la stația GPL din Crevedia. Bărbatul a făcut infarct atunci când și-a văzut soția cu arsuri pe mai bine de 95% din suprafața corpului. Femeia a murit duminică, la spital, din cauza rănilor grave.

Soții care au murit în urma tragediei de la Crevedia

doi copii, pe Oana și pe Sorin, dar și nepoți de care cei doi soți erau foarte atașați. Cei doi au făcut o postare emoționantă imediat ce au aflat că și-au pierdut și mama. ”Părinții mei, ați vrut să plecați amândoi prea devreme, ne-ați lăsat singuri…”, a fost mesajul celor doi, relatează .

Fiul celor doi, Sorin, a povestit cum și-a recunoscut mama rănită după ochi, în vreme ce era convins că tatăl său este în siguranță acasă. ”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță.

Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic.

Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea.

Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a povestit bărbatul, pentru .

Ce a spus femeia decedată, cu puțin timp înaintea tragediei

Florica B postase cu doar o săptămână înainte de a-și pierde viața, ca și cum și-ar fi prevestit sfârșitul, un mesaj în care le spunea prietenilor săi că îi este dor de mama ei, care era decedată. Femeia și-a încheiat mesajul cu un apel către divinitate căreia îi cerea să-i protejeze copiii. ”Maică sfântă, ai grijă de copiii mei, ocrotește-i de toate primejdiile!”, a scris Florica B.

Fiica clor două victime a postat la scurt timp după un mesaj prin care își exprimă revolta. ”România lucrului bine făcut!!! Incompetenți peste incompetenți, mite peste mite, oameni care și-au pierdut viața sau care au rămas marcați pe viață în incendiul de aseară din Crevedia.

Au mers pe varianta lasă că nu o să se întâmple nimic, deși fuseseră făcute mai multe sesizări din cauza GPL-ului fără aviz ISU și iată dezastrul! O bombă care avea să explodeze în orice clipă din cauza nepăsării. Să ne rugăm pentru cei afectați!”, a scris tânăra.