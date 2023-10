El e cântărețul care a refuzat să apară la Mireasa! De ce a dat cu flit show-ului de la Antena 1

Un artist cu priză din ce în ce mai mare la public a refuzat șansa de a-și găsi dragostea în casa Mireasa, reality-show matrimonial prezentat de Simona Gherghe și difuzat de Antena 1.

Cântărețul care a refuzat să participe la Mireasa, show-ul difuzat de Antena 1

FANATIK a descoperit cine este cântărețul care a fost pe punctul de a intra în show-ul unde tinerii își caută dragostea. Vă dezvăluim, totodată, care e motivul pentru care a renunțat în ultima clipă să apară la tv. Vorbim despre un artist care a mai apărut pe micile ecrane până acum! Tânărul a fost în centrul atenției tot la Antena 1!

Publicul a avut ocazia să îl urmărească prima dată la X Factor. Apoi, peste ceva timp, și-a făcut apariția la iUmor. Andrei Mihăilescu, cunoscut în mediul virtual sub numele de scenă Ondy, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că astăzi, 9 octombrie 2023, trebuia să fie la Mireasa…

Asta dacă accepta la timp oportunitatea de a-și găsi sufletul pereche în văzul unei întregi țări. Ondy ne explică de ce nu a mai spus „Da” provocării de a-și găsi sufletul pereche în cea mai spionată casă din România.

Ondy, fostul concurent de la X Factor, pe punctul de a intra în emisiunea prezentată de Simona Gherghe

„După experiența de la X Factor alături de fata cu care am creat un grup, am crezut că se poate realiza o relație frumoasă! Dar, în timp, mi-am dat seama că este foarte greu să găsești pe cineva și într-un timp atât de scurt! Mulți dintre oamenii care mă urmăresc știu ca la X Factor am avut doar 3 zile în care să repetăm pentru momentul nostru cât și să ne îndrăgostim!

La partea cu îndrăgostitul nu a mers foarte bine! Tocmai de aceea am avut intenția de a mă înscrie la Mireasa! Simțeam nevoia să am pe cineva lângă mine. Mireasa era oportunitatea perfectă de a da timp unei relații!”, a zis Ondy, pentru FANATIK, întrebat de ce s-a înscris inițial în emisiunea Simonei Gherghe.

Ondy ne-a mai spus că a luat contact cu super-producția de la Antena 1 chiar de foarte aproape, pentru a vedea cu ce se mănâncă în realitate acest reality-show matrimonial aflat la cel de-al optulea sezon. „Am fost chiar în casa Mireasa! Nu aveam acces la concurenți. Atât pot să spun că îi vedeam pe camere! Oamenii de acolo aveau o energie atât de pozitivă. Pentru câteva secunde, deja mă vedeam în casă!”, își amintește Ondy despre castingul la care a participat.

De ce i-a refuzat pe producătorii de la Antena 1: „Problema mea existențială”

Entuziasmul lui Ondy s-a terminat în clipa în care avea să cunoască regulamentul prevăzut de contract! Lipsa telefonului mobil l-a făcut să dea cu flit și producătorilor de la Mireasa. Oricât de mare ar fi fost dorința de a găsi fata ideală pentru sufletul său, nu putea renunța la comunicarea cu cei dragi.

„Problema mea existențială este telefonul! Creez foarte mult conținut în online și îmi place să țin oamenii la curent cu ce se mai întâmplă în viața mea! Apreciez foarte mult fiecare persoană care mă urmărește! Iar în casa Mireasa este interzis să ai telefonul la tine! Apoi, și relația cu cei din exterior este restricționată!”, este of-ul mărturisit de Andrei, pentru FANATIK.

Ondy nu a renunțat, însă, la visul de a-și întemeia o familie alături de o gagică. Ba chiar, ne-a făcut un portret-robot al femeii visurilor sale. Artistul recunoaște că până acum nu a avut foarte mare noroc în dragoste, dar speră ca acest lucru să se schimbe de acum înainte.

Ce fel de parteneră își dorește Andrei Mihăilescu

„Mă atrag femeile inteligente, cu care să pot vorbi despre orice subiect, de la discuții tâmpite până la cine ce e mai citit. Ca și aspect fizic, îmi place, de exemplu, Jessie Murph. Oamenii o pot căuta în mediul online pentru a-și da seama despre ce fel de femeie vorbesc. Deci dacă avem în România o Jessie Murph, o fac direct mireasa mea! Din păcate, nu mă consider foarte norocos în relații.

De-a lungul timpului, am avut experiențe bune, dar și rele. În anumite momente, în ciuda energiei pozitive pe care o afișez… Sunt o fire destul de rece. Uneori, simt nevoia să fiu doar eu cu mine. Iubesc foarte mult libertatea într-o relație. Ăsta e un punct-cheie. Oricum, mi se pare că trăim niște vremuri ciudate când vine vorba de relații”, a adăugat cântărețul care putea fi astăzi la Mireasa, pentru FANATIK.

Ce ar fi făcut Ondy în casa Mireasa: „Am crescut într-un mediu sănătos”

Totuși, cel fel de concurent ar fi fost la Mireasa? , fără ocolișuri, că dacă ar fi acceptat, cu condiția să își păstreze telefonul, ar fi dat tot ce avea mai bun astfel încât telespectatorii să nu se plictisească.

„Trăiam fiecare experiență la maxim! Am prieteni care au fost în casă și îmi povesteau că este o experiență unică! Fiecare zi este o surpriză! Încurajez oamenii să meargă în astfel de reality show-uri! Pentru mine, am zis pas! Cu siguranță nu mă băgam în discuții, nu sunt genul care să abordeze un scandal! Am crescut într-un mediu sănătos!

Chiar dacă mama s-a despartit de tatăl meu biologic când eram foarte mic, alături de tatăl meu vitreg am crescut foarte frumos! Mi-aș dori mult să am o relație exact cum a avut mama alături de a tatăl meu vitreg! Au fost un exemplu pentru mine! Chiar și acum, mama, îmi laudă tatăl biologic. O face sincer, chiar dacă au plecat pe drumuri separate”, ne-a spus Ondy.

Cât despre planurile sale în muzică, artistul ne-a mărturisit că scrie aproape zilnic melodii și că urmează niște colaborări la care fanii nu se așteaptă. Deocamdată, Andrei este plecat în Irlanda. Vrânceanul va reveni în curând în țară și promite să lanseze o piesă cu care să închidă gura tuturor.