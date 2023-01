El este actorul care a avut lumea filmului la picioare. Moartea lui a fost votată ca cea mai bună poveste de divertisment

Heath Ledger a fost un actor cu un succes răsunător, însă s-a stins din viață la doar 28 de ani, iar moartea lui a fost votată ca cea mai bună poveste de divertisment.

Heath Ledger, actorul care a avut lumea filmului la picioare. A avut o carieră de succes

Născut la 4 aprilie 1979, Heath Andrew Ledger a fost . A fost nominalizat la BAFTA, Globul de Aur și Premiile SAG și laureat, post mortem, al Premiilor Academiei Americane de Film.

Kate, sora mai mare a lui Ledfer, actriță și ulterior publicistă, l-a inspirat pe acesta să devină actor. La 16 ani, Heath Ledger a optat pentru a absolvi liceul mai devreme astfel încât să-și dea examenele, să părăsească școala și să devină actor.

Și-a început cariera în anii ’90, atunci când a avut câteva roluri în serialele de televiziune. Ulteriorm Ledger și-a dezvoltat o carieră în film și a apărut în 20 de producții.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat în scurta sa viață se numără 10 Things I Hate About You (1999), The Patriot (2000), Monster’s Ball (2001), A Knight’s Tale (2001), Brokeback Mountain (2005), The Dark Knight (2008) și The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009), ultimul său film înainte de deces, dar care a apărut după moatrea sa.

A fost recompensat cu premiul Criticilor din New York pentru cel mai bun actor în 2005 șu 2006. De asemenea, a obținut și premiul pentru Cel mai bun actor din partea Institutului de Film Australian. În 2005 a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol principal.

și pentru rolul lui Joker din The Dark Knight, pentru cel mai bun actor în rol secundar.

În afară de cariera în actorie, Heath Ledger a fost un pasionat jucător de șah. A câștigat Campionatul de juniori din Australia de Vest la doar 10 ani.

Heath Lodger, probleme cu consumul de somnifere

Heath Lodger avut relații și cu alte vedete cunoscute, printre care și Heather Graham și Naomi Watts. A cunoscut-o pe Michelle Wiliams pe platourile de filmare Brokeback Mountain. Fiica lor, Matilda, s-a născut pe 28 octombrie 2004. Cei doi actori s-au despărțit după trei ani de relație.

Într-un interviu din noiembrie 2007, acordat celor de la The New York Times, a mărturisit că are multe momente în care nu poate dormi și că rolul Jokerului din The Dark Knight (2008) îi cauzează insomnia obișnuită. Din acest motiv, actorul a luat două pastile Ambien, deoarece una nu era suficientă.

Ulterior, el s-ar fi plâns actorului Christopher Plummer, cu care a jucat în filmul The Imaginarium of Doctor Parnassus, că nu poate dormi și că este nevoit să ia pastile.

După decesul lui Lodger, fosta sa iubită, Michelle Williams, a mărturisit că acesta avea, într-adevăr, probleme cu somnul.

De altfel, actorul a fost “raportat pe scară largă că s-a luptat cu abuzul de substanțe”. Heath Ledger însuși a declarat că “obișnuia să fumeze cinci jointuri pe zi timp de 20 de ani”. Presa din străinătate a scris că problemele cu drogurile cu reprezentat motivul pentru care Michelle Williams a decis să se mute din apartamentul lor din Brooklyn.

Moartea lui Ledger, votată ca cea mai bună poveste de divertisment

Pe 22 ianuarie 2008, la ora 14:45, Heath Ledger a fost găsit inconștient în apartamentul său din New York. Menajera l-a găsit atunci când a venit să-l anunțe de sosirea maseuzei programate în urmă cu 2 zile.

După un sfert de oră a fost chemată ambulanța, care a ajuns în jurul orei 15:33. Medicii nu au putut să-l resusciteze pe actor. La ora 15:36, Ledger a fost declarat mort, la doar 28 de ani.

În urma autopsiei s-a dovedit că Heath Ledger a decedat în urma unei supradoze de medicamente și somnifere pe care le lua din cauza insomniilor cu care se confrunta. Trupul său a fost transportat înapoi în Australia.

Pe 26 ianuarie a fost incinerat, iar cenușa sa a fost păstrată. La ceremonia de adio dedicată actorului au participat 500 de persoane, printre care membrii familiei, prietenii, dar și vedete de la Hollywood și din Australia.

La 11 luni de la deces, pe 28 decembrie 2008, Jake Coyle a anunțat că “moartea lui Ledger a fost votată ca cea mai bună poveste de divertisment din 2008 de către ziarul american și redactorii de emisie chestionați de The Associated Press”, potrivit .

Acest lucru a fost un rezultat al “șocului și confuziei” din jurul circumstanțelor decesului actorului, dar și datorită moștenirii pe care a lăsat-o. Filmul The Dark Night a avut cele mai mari încasări ale anului la box office.