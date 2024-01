El este profesorul care ar fi fost ucis de soție și copii. Detalii tulburătoare în cazul dispariției lui Marian

Se împlinesc 3 ani de când și nu s-a mai întors. Recent, anchetatorii i-au pus sub acuzare pe soția și fiul cel mare în acest caz.

Detalii tulburătoare în cazul lui Marian Claudiu Bălan, profesorul care ar fi fost ucis de soție și copii

și pe copilul victimei, care au fost plasați sub control judiciar, de lovituri cauzatoare de moarte şi profanare de cadavre, anunță .

De notat că ultima dovadă a existenței victimei, Marian Claudiu Bălan, datează din 10 aprilie 2020. Atunci, acesta a vorbit la telefon cu mama sa. Din acel moment, nimeni nu mai știe nimic de el. Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi fost victima propriei familii.

La un an distanță de atunci, pe 7 aprilie 2021, o verișoară sesiza la IPJ Vâlcea că acesta e dispărut de 1 an. Ruda victimei le-a spus anchetatorilor că, de un an, bărbatul răspunde doar la mesajele scrise, nu şi la apeluri, cum o făcea până atunci.

Din acea zi, oamenii legii încep să demareze cercetările pentru aflarea adevărului. În toți acești ani, pe baza probele obținute, cei de la poliție iau în considerare varianta ca Bălan să fi fost ucis de soție și cei doi fii.

Suspiciunile criminaliștilor s-au intensificat în momentul în care soţia profesorului, în loc să anunțe dispariția la poliție, a furnizat explicații contradictorii cunoscuților. Ea a spus că soțul său a fugit cu o altă femeie sau că era plecat la muncă în străinătate. Ciudat este faptul că soția și fiul cel mare nu au raportat niciodată dispariția la autorități.

Mărturii tulburătoare vin și de la mama victimei

Mărturii tulburătoare vin și de la mama victimei. Chiar cu o lună înainte ca verişoara să alarmeze poliţia, mama profesorului a primit un mesaj dubios de pe numărul de telefon al acestuia.

”După ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. … Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat.

Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, a fost mesajul straniu primit de mama bărbatului.

În acest caz, soţia bărbatului a fost testată cu poligraful, pe care l-a picat. Anchetatorii au făcut cercetări în casa în care locuia profesorul de matematică, dar nu l-au găsit nici mort, nici viu şi niciun vreun indiciu despre locul în care s-ar putea afla. În urma probelor adunate, deznodământul este unul șocant.

”În intervalul 10/11.04.2020, în timp ce se aflau în imobilul locuinţă de domiciliu, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între membri familiei, respectiv între tată, mamă şi fiu, în contextul în care fratele mai mic a sărit cu cuţitul la tată, inculpatul (n.r. fiul cel mare) a intervenit exercitând, conjugat cu inculpata, acte de agresiune asupra victimei, producându-i leziuni ce au condus la decesul acesteia şi apoi i-au ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit”, se mai arată în anchetă.