El este românul care se luptă de unul singur cu importurile. A inventat o mașinărie care îi permite să mențină prețurile mici. Vrea acum să o breveteze

Un român se luptă de unul singur cu importurile. Ionel Ivasiuc are o poveste de viață fascinantă, fiind fermier dar și inventator. Bărbatul spune că o mașinărie gândită și produsă de el îi permităe să mențină prețurile mici la legume.

În tinerețe, fermierul originar din Maramureș, a lucrat în armată. Însă, drumul vieții sale s-a schimbat atunci când unitatea militară s-a închis. Ionel Ivasiuc a decis să plece din țară și a lucrat atât în Grecia, dar și în Italia, în agricultură.

Bărbatul spune că aici a căpătat experiență în acest domeniu, deși visul său era să devină inventator. Ceea ce a și reușit, însă nu a renunțat nici la agricultură. Întorcându-se în țară, în 2010, bărbatul, care acum are 49 de ani, s-a mutat în județul Timiș.

Și-a deschis o afacere în agricultură, la ieșire din Lugoj, în comuna Gavojdia. Acum, Ionel Ivasiuc de 1.000 de metri pătrați, unde produce răsaduri de tomate. De asemenea, deține un câmp unde are două hectare pe care cultivă pepene verde.

Ba chiar, Ionel Ivasiuc a inventat o mașinărie de însămânțat, . Astfel, fermierul a reușit să se dispenseze de angajați. Este ajutat de soție și, uneori, de cei doi copii.

„Eu inițial n-am vrut să fac agricultură, povestea este lungă. Am lucrat în Italia, în agricultură, dar sunt pasionat de inventică. Am fost inspirat de o alveolă dintr-o lădiță italiană din polistiren și m-am gândit cum sunt plantate semințele. Acolo, am lucrat 6 luni la o mașină de însămânțat în alveolă. Este unică, nu am avut model, am construit-o după principiile mele, pe sistem electric”, a transmis fermierul pentru

Mașinăria i-a permis să vândă legumele la prețuri mici

De altfel, fermierul spune că își dorește să breveteze mașina de însămânțat. O firmă din Italia a vrut să îi cumpere invenția, însă nu a fost mulțumit de prețul care i s-a oferit. „Ei aveau o fabrică de prelucrare și ar fi putut-o produce dacă aveau un model, dar am simțit că ei vor să o cumpere doar ca prototip.

Am sperat că vin în România, că o să merg la un club de inventică, să găsesc un proiectant să facă desenul, un sponsor și speram sa iau un premiu. Eu nu pot să fac public modelul la televiziune, deși lumea a aflat despre ceea ce fac, însă am pus-o la treabă făcându-mi pentru început, în 2009, un mic solar din resturi de lemn, să o testez. Am vândut atunci răsaduri de pe urma ei și oamenii erau mulțumiți”, a adăugat bărbatul.

Datorită invenției sale, Ionel Ivasiuc spune că a reușit să își vândă răsadurile la un preț mai mic decât se cere pe piață, susținând că întotdeauna costurile mici i-au adus mai mulți clienți. Acest lucru l-a ajutat să își crească producția.

„Am clienți care din 2009 tot la mine vin. Eu acum am prețuri la răsaduri de 0,72 lei cu tot cu tăviță, deci destul de mic, am avut și mai mic, 3 fire la un leu, 2 fire la un leu. Acum am forțat un pic să ridic prețul pentru că s-a scumpit mult turba, de la 54 de lei balotul de 250 de kg a ajuns la 120 de lei, adică dublu. Și am mașina aceasta, eu nu mai depind de forță de muncă, lucrez daor cu soția și copiii”, mai spune fermierul.