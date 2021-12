Aparatele care consumă cea mai multă energie electrică. Ce electrocasnice îţi încarcă, de fapt, factura la curent

Creșterea anunțată a prețului la energie electrică va da peste cap bugetul fiecărei familii, în măsura în care nu se recurge rapid la economisirea consumului casnic. Iată care sunt electrocasnicele care consumă cea mai multă energie, potrivit specialiștilor.

”Pe langa electrocasnicele mari, cum ar fi frigiderul, lada frigorifica, boilerul electric sau cuptorul electric, produsele pentru aranjat parul trebuie folosite cu precautie. In final, inclusiv becurile pe care le tinem aprinse de cum se insereaza au o contributie semnificativa la factura de la curent”, notează site-ul .

”Pentru o mai buna economie, recomandam ca toate becurile din casa sa fie inlocuite cu becuri LED, economice. Intr-adevar, costul unui bec LED este mult mai mare, insa investitia intiala este una rentabila. Daca un bec cu led consuma intre 3 si 20 de W, unul normal ajunge si la 100 de W!

Placa de păr, uscătorul de păr și ondulatorul consumă foarte multă energie

Pentru a alege potrivit becul LED, in zona de dormit poti alege o lumina calda, in timp ce in living,in birou sau zona de gatit poti alege o lumina rece, neutral, care este mult mai puternica. Pentru zonele de tranzitie din casa, cum este holul, se recomanda becuri cu senzori”, amintește sursa citată.

Cuptorul electric, plita electrică, fierbătorul electric sau prăjitorul de pâine se numără și ele printre . La acestea se adaugă placa de păr, uscătorul de păr sau ondulatorul. De exemplu, placa de păr ținută în priză doar un minut echivalează cu consumul a 8 ore de funcționare a unui bec LED!

Evident, de pe lista marilor consumatori de energie electrică nu putea lipsi aparatul de aer condiționat. Specialiștii recomandă ca acesta să fie utilizat la 23-24 de grade, nu la 16-17 grade, în contextul în care rezultatele de confort vor fi aceleași, dar energia consumată va scădea cu până la 10%.

Piața de energie s-a liberalizat la 1 ianuarie 2021

Prețurile la energia electrică vor cunoaște o creștere abruptă în România, acolo unde , de la 1 ianuarie 2021.

”De la 1 ianuarie 2021, de când s-a liberalizat piața de energie, clienții casnici din România se împart în două categorii. Unii au ales deja o ofertă de pe piața concurențială, de la vechiul lor furnizor sau de la altul, și plătesc un preț concurențial al energiei. Ceilalți nu au făcut nici o alegere, nu au semnat un nou contract de furnizare, nici cu vechiul lor furnizor, nici cu altul, și plătesc așa numitul preț de serviciu universal.

Prețurile de serviciu universal se modifică de două ori pe an. Ultima dată ele s-au schimbat la 1 iulie 2021, deci următoarea modificare va avea loc de la 1 ianuarie 2022. Evident, vorbim despre o creștere abruptă a acestor prețuri, din cauza creșterii prețului energiei electrice din piață, de acolo de unde furnizorii cumpără energia pentru clienții lor”, a scris economica.net.

Prețurile la energie cresc semnificativ de la 1 ianuarie 2022

Enel a anunțat deja prețurile valabile începând cu 1 ianuarie 2022. Pentru zona Muntenia Sud, prețul final va fi de 1,35 lei/kWh, față de 0,75 lei/kWh până acum, pentru Banat prețul final va fi de 1,36 lei/kWh, față de 0,80 lei/kWh, iar pentru Dobrogea prețul final va fi de 1,40 lei/kWh, față de 0,83 lei/kWh, cât era până acum.

”Prețurile pe care le vedeți mai sus conțin tarifele de rețea (transport și distribuție) valabile până la data da 31 decembrie 2021. Potrivit unui proiect de ordin al ANRE, aflat momentan în dezbatere publică, aceste tarife cresc, începând cu 1 ianuarie, cu valori cuprinse între 6,5% și 11% față de cele actuale, la nivel național, Efectul în facturi va fi de circa 2-3 bani/kWh, în plus față de prețurile de mai sus, în funcție de zona de rețea”, informează economica.net.