Elena Gheorghe, dezvăluiri inedite despre soțul ei: “Când Cornel e nervos, eu tac. Îl enervează femeile cicălitoare”

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, s-au căsătorit în urmă cu 10 ani, dar sunt împreună de 18, practic de când artista abia trecuse de perioada adolescenței. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, detalii uluitoare din mariajul ei.

Solista și partenerul ei de viață au doi copii minunați, pe Amelie și pe Nicholas, și reușesc să facă față cu brio sarcinilor frumoase și solicitante de părinți, și proiectelor profesionale de care se bucură în fiecare zi.

Ei bine, într-o lume în care, din nefericire, auzim tot mai des despre despărțiri și divorțuri, chiar și din partea unor cupluri la care nu ne-am fi așteptat, Elena și Cornel sunt fericiți! Asta nu înseamnă, însă, că în relația lor nu există discuții aprinse, neînțelegeri sau viziuni diferite asupra mai multor aspecte ale vieții de zi cu zi.

Îndrăgita cântăreață a acceptat să dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, secrete spumoase din căsnicia ei, dar și detalii inedite despre relația pe care o are cu Cornel și cu copiii.

Mai mult, Elena ne-a povestit și ce rol au surprizele în mariajul ei și cum păstrează magia și chimia, în ciuda programului extrem de încărcat.

Ce spune Elena Gheorghe despre soțul ei, Cornel?

Elena, există un secret pentru a avea o căsnicie sănătoasă, frumoasă și longevivă?

-Eu nu cred că există un secret, ține de personalitatea fiecăruia. Eu și Cornel am evoluat împreună și, având atâtea principii, pasiuni și obiective în comun, ne-a fost ușor să progresăm și să mergem pe același drum.

Noi am încercat întotdeauna să ne lăsam problemele profesionale la ușa. De cele mai multe ori ne certăm pe teme profesionale, aici se iscă discuțiile în contradictoriu între noi doi. Pe noi ne ajută faptul că nu lăsăm să treacă prea mult timp de la dispută și discutăm, pe larg.

Totuși, nu e bine să vorbim imediat, la cald, când suntem nervoși și tensionați. După părerea mea, trebuie să știi când să taci. Dacă el e nervos, eu tac. Asta am văzut și la părinții mei care sunt căsătoriți de zeci de ani.

Când tata e nervos, mama îl lasă în pace, apoi când se calmează, îi explică pe îndelete punctul ei de vedere și totul se rezolvă. Până la urmă, secretul este în mâinile femeii pentru că ea, dacă este temperată și înțeleaptă, poate să gestioneze perfect micile disensiuni.

“Cel mai mult îl enervează femeile cicălitoare”

Ce crezi că îl enervează cel mai tare pe Cornel?

– femeile cicălitoare și cred că asta e valabil pentru orice bărbat. Dacă aș fi fost așa, probabil că nu ne-am fi înțeles.

În ceea ce privește educația copiilor, sunteți mereu pe aceeași lungime de undă?

-Au fost și momente când n-am văzut la fel lucrurile, dar nu ne băgăm unul peste celălalt. Dacă el îi spune un anumit lucru, eu nu îl contrazic în prezența copilului. Dacă nu sunt de acord, îi spun în privat, pentru că Nicholas va întrezări o oportunitate să insiste dacă vede că părinții se contrează.

Noi luăm deciziile separat de ei și le aplicăm împreună, să nu se vadă o discrepanță între păreri.

Părinții Elenei Gheorghe și cei ai soțului nu se bagă în căsnicia lor

Cum ați evitat ”capcana” monotoniei?

-Eu și Cornel ne dăm spațiu, chiar dacă lucrăm împreună. El are activități separate, merge la kickbox, la studiu cu instrumentul la care cântă, sau cu prietenii lui în diverse locuri. Eu, la rândul meu, merg la pilates, cu prietenele mele în parc sau la film…

Și-n tot acest timp ni se face dor unuia de celălalt. În plus, petrecem timp de calitate împreună, fără copii. Plecăm la concerte și poate mai stăm o zi extra sau îi lăsăm pe cei mici la bunici și evadăm un weekend la munte sau la mare. Contează foarte mult să rupi rutina!

Eu, la un moment dat, l-am păcălit pe Cornel că trebuie să mergem la aeroport, să luăm pe cineva, iar acolo l-am anunțat că plecăm în Italia. Privirea lui a meritat toate eforturile. Trebuie să existe acțiuni care să facă relația mai interesantă în mod pozitiv.

Părinții au intervenit vreodată în relația voastră?

-La început s-au mai băgat, dar noi le-am spus că problemele noastre sunt doar ale noastre și că vom găsi cele mai bune soluții, în orice situație, fără să avem nevoie de implicarea cuiva.

Cornel este gelos?

-Puțină gelozie în cuplu nu strică niciodată, doar că la noi nu au fost niciodată motive. Fiind persoană publică, interacționez cu foarte mulți oameni, bineînțeles și cu bărbați. Au existat momente când am primit complimente și m-am uitat la Cornel, să văd cum reacționează.

De fiecare dată, îl pufnește râsul. La noi respectul și încrederea sunt cărămizile care mențin relația noastră frumoasă.

Ce apreciază Elena Gheorghe cel mai mult la soțul ei: ”Cornel m-a pus întotdeauna pe un piedestal”

După ce gen de femeie crezi că ar întoarce capul soțul tău, la o bere cu băieții?

-După una care seamănă cu mine. Glumesc! Lui îi place Christina Aguilera, de exemplu, iar mie Alessandro Sans. Cornel știe de mica mea slăbiciune.

În ce condiții ar putea să-ți atragă atenția alt bărbat?

-Cred că doar dacă aș simți o lipsă a afecțiunii, a comunicării, o lipsă totală de interes. Dacă problemele respective ar duce la o ruptură, poate atunci aș putea să am ochi pentru altcineva. Dar vă spun sincer că mie nu îmi lipsește nimic.

Elena, ce apreciezi cel mai mult la soțul tău?

-Cornel m-a pus întotdeauna pe un piedestal și m-a tratat ca pe o persoană extrem de prețioasă. Mereu a căutat în personalitatea mea și în comportamentul meu aspectele pozitive și le-a apreciat. Seara îmi spune că i-au plăcut mult anumite lucruri pe care le-am făcut în timpul zilei, atât pe plan profesional cât și pe plan personal.

Mereu vorbește despre reușitele mele, dar este, totodată, și cel mai mare critic al meu. Critica lui este, însă, constructivă și niciodată nu intenționează să mă descurajeze, să mă facă să îmi pierd încrederea în mine.

Elena Gheorghe, susținută de soț pe toate planurile. Pe 24 are concert la Sala Palatului

Elena, în altă ordine de idei, știm că pregătești un spectacol cu muzică machedonească, de anvergură, care va avea loc pe data de 24 mai, la Sala Palatului. Ai emoții?

-Am tot amânat momentul concertului, timp de doi ani, așa încât emoțiile sunt doar constructive și sunt pregătită să le transmit într-un mod emoționant publicului. În acest moment, suntem pe ultima sută de metri cu organizarea în ceea ce privește grafica, vestimentația și tot ceea ce ține de un spectacol pe care-l dorim a fi complex. Tabloul va fi plin de culoare, cântec, dans și înrămat într-o poveste care sper să rămână întipărită, an de an, în mintea spectatorului. Fără lipsă de modestie, cei care au fost la primul spectacol mi-au spus că e imposibil să vadă ceva mai bun și grandios, dar i-am convins că ne vom reinventa de la an la an.