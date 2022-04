Elena Ionescu și ținuta care i-a zăpăcit pe bărbați. Cum a ieșit pe stradă câștigătoarea de la Survivor România

Frumoasa brunetă a optat pentru o ținută care i-a zăpăcit pe bărbați. Fosta solistă a formației Mandinga a ieșit pe stradă însoțită de o prietenă apropiată, dar a avut grijă să-și pună în valoare formele și picioarele.

Elena Ionescu, pregătită de vară. Câștigătoarea de la Survivor România a ales o ținută provocatoare

Elena Ionescu demonstrează că este pregătită din plin de vară. profită de soare și de vremea frumoasă pentru a alege cele mai bune și mai scurte haine din garderobă. Așa a făcut și acum când a ales un trening lila.

Ținuta cu pantaloni scurți și un hanorac lăsat pe umeri i-a pus în valoare picioarele, dar și posteriorul, dovadă că foarte mulți bărbați au întors privirile după ea. Întreaga vestimentație a fost asortată la o pereche de bocanci înalți de culoare albă.

Potrivit , vedeta își petrece timpul numai în compania prietenelor, cu care s-a îmbrăcat în contract. Prietena cântăreței nu a ținut cont de gradele din termometru și a optat pentru haine care să-i țină de cald.

Elena Ionescu, singură după divorț. Care e motivul artistei

De când a divorțat de bărbatul care i-a dăruit un băiat, Elena Ionescu nu s-a mai afișat în compania nimănui. spune că nu are timp pentru a-l dedica întâlnirilor amoroase.

„Cu dragostea încă nu am avut timp. Niciodată nu am să spun că nu îmi doresc, eu îmi doresc o familie, dar nu îmi doresc cu orice preț, asta e clar. Sunt un om împlinit, am tot ce-mi trebuie. Părerea lui (nr. a fiului ei) pentru mine va fi foarte importantă.

Da (nr. e greu să-și facă o relație pentru că are copil), clar. În primul rând, el trebuie să aibă niște lucruri pe care eu să le văd să pot să-l accept în viața mea”, a mărturisit Elena Ionescu, în cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars.