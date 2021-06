Elena Matei de la Chefi la cuțite, dramă de nedescris. Prin ce momente dureroase a trecut tânăra

Concurenta de la Antena 1 ascunde o mare suferință. Participanta din echipa albastră și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama de nedescris care i-a marcat copilăria, când la vârsta de numai 15 ani și-a pierdut tatăl într-un accident de motocicletă.

ADVERTISEMENT

a rămas singură la vârsta respectivă, asta pentru că mama sa a fost nevoită să plece la muncă în străinătate. Cea care a adus-o pe lume a mers în Austria, iar Elena Matei de la Chefi la cuțite avea să rămână singură în țară.

Elena Matei de la Chefi la cuțite, poveste de viață dureroasă. Semifinalista a pierdut o persoană foarte dragă

Elena Matei a fost nevoită să se descurce singură, dezvăluind că nu și-a dorit să fie o persoană ca toate celelalte. Acesta este și motivul pentru care a vrut cu orice preț să iasă din tipare, dovadă că a ajuns până în semifinala de la Chefi la cuțite.

„Eu am fost mai mereu singură. De când mă știu am stat mai mult singură și eu mi-am dat singură putere. Nu am vrut să fiu un om oarecare, am vrut să ies din tipar.

ADVERTISEMENT

Eu am rămas singură la 15 ani pentru că tatăl meu a murit într-un accident de motocicletă și mama mea lucra în Austria, nu ne descurcam cu banii și așa mama s-a întors înapoi în Austria și am rămas singură”, a povestit concurenta, scrie .

Elena Matei, determinată să câștige competiția culinară Chefi la cuțite

Elena Matei a demonstrat că singurătatea a făcut-o să fie o persoană puternică și care știe ce vrea de la viață. Tânăra de 22 de ani visează să plece acasă cu marele premiu de la Chefi la cuțite, în valoare de 30.000 de euro.

Candidata luptă pentru trofeul de la Antena 1 în memoria regretatului ei tată, care ar fi mândru de parcursul ei în această competiție culinară și nu numai.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, a ținut să mai adauge că avea o relație foarte bună cu tatăl ei, pe care îl vedea ca cel mai bun prieten.

„A fost un șoc pentru că seara stăteam cu tata și vorbeam despre ce avem de făcut în următoarele zile și a doua zi dimineață eu trebuia să merg la pregătire la informatică și a sunat cineva de la muncă, că i s-a făcut rău.

ADVERTISEMENT

Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva și când am ajuns la spital… a avut cartilajele de la gât rupte. Dacă era să trăiască mai mult se chinuia. E o durere prea mare în sufletul meu pe care eu nu mi-am vindecat-o nici acum și nici nu cred că o să pot vreodată.

Știu că el e mândru de mine orice ar fi și nu o să-l dezamăgesc. Vreau să câștig, îmi doresc super mult, nu știu dacă cineva are dorința asta pe care o am eu de a câștiga”, a mai spus Elena Matei.