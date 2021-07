Elena Matei de la Chefi la Cuțite i-a cucerit pe fani. Cum arată blondina în costum de baie

Elena Matei, fosta finalistă de la Chefi la Cuțite, s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Blondina a postat imaginile pe contul de socializare și a primit numai laude din partea fanilor.

Tânăra nu i-a impresionat pe fanii de gen masculin doar cu abilitățile ei culinare, ci și cu aspectul fizic. Fotografiile postate pe Instagram stau drept dovadă că blondina este apreciată pentru frumusețea ei.

Elena Matei de la Chefi la Cuțite

Elena Matei i-a cucerit pe fani prin felul său de a fi cât timp a fost concurentă la Chefi la Cuțite. Tânăra de 22 de ani are abilități culinare impresionante, însă fizicul de invidiat i-a cucerit pe urmăritorii de gen masculin.

a postat o fotografie în costum de baie. Deși sezonul 9 al cooking show-ului de la Antena 1 s-a terminat de câteva săptămâni, Elena continuă să țină legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale.

Elena Matei s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie format dintr-o piesă, iar fanii i-au lăsat zeci de complimente pe Instagram. Tânăra a asortat costumul cu o pereche de ochelari de soare, iar în spatele ei este o priveliște de vis.

„Azi nu am mai rezistat și am zis că trebuie să ies din casă. Așa că am fugit câteva ore de acasă și am mers pe plajă asta sălbatică din Călăraşi. Mi-am schimbat total energia”, a scris aceasta pe Instagram.

a ținut să-i anunțe pe fani că lucrează din greu și vor urma surprize în perioada următoare, însă nu a dezvăluit mai mult de atât.

„Pauza s-a terminat, ne întoarcem la muncă. Stați pe aproape că urmează multe proiecte faine. Vă puup”, a adăugat ea în cadrul aceleiași postări.

Fanii i-au lăsat zeci de mesaje de apreciere, exprimându-și admirația pentru frumoasa finalistă de la Antena 1.

„Wow, ești superbă!”, „Minunată”, „Te-am văzut zilele trecute, ești foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile venite din partea internauților.

Elena Matei a ajuns în finala show-ului culinar alături de Cătălin Amarandei din echipa lui Florin Dumitrescu și Narcisa Birjaru din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Narcisa i-a învins pe cei doi în marea finală și a câștigat marele premiu și trofeul Chefi la Cuțite al sezonului 9.