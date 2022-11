Elena Merișoreanu are de plătit o factură uriașă la gaze. Artista a rămas fără cuvinte: ”Am rămas interzisă atunci când am văzut!”

Elena Merișoreanu și soțul ei trăiesc într-o vilă destul de mare. Acest lucru înseamnă, evident, și costuri mai mari în perioada iernii.

Factura imensă pe care o are de plătit Elena Merișoreanu la gaze

Deși se aștepta la o factură mărișoară la gaze, artista nu își imagina vreodată că suma ar putea fi una imensă. Elena Merișoreanu povestea acum ceva timp că încasează o pensie de 5.000 de lei lunar.

Artista a fost angajată ani la rând la Ansamblul Rapsodia Română, iar în final, aceasta a fost suma care i s-a cuvenit, însă nu se plânge deloc.

Soțul ei în schimb, are o pensie de patru ori mai mare. El a fost colonel și general în armată, drept urmare, pentru munca depusă, pensia sa este de 20.000 de lei, .

Factura la gaze primită de cei soți însă, este mai mare și decât pensia încasată de artistă. Elena Merișoreanu le-a dezvăluit celor de la click.ro că are de plătit aproape 6.000 de lei pentru o singura lună.

”Dacă vă spun cât mi-a venit factura la gaze luna asta, vă speriați! Am de plătit 50-60 de milioane (n.r.6.000 de lei)! Am rămas interzisă atunci când am văzut”, a dezvăluit artista, pentru sursa citată.

Elena Merișoreanu spune că în cazul în care nu exista pensia mare a soțului ei, aceasta nu știe cum ar fi reușit să plătească o astfel de sumă.

Elena Merișoreanu are patru centrale în casă

Pe de altă parte, vedeta este conștientă că vila în care locuiește are patru centrale, iar consumul este unul destul de mare. Pentru că fetele mai vin în vizită la cei doi, este nevoie deci ca mai multe camere să fie încălzite înainte.

De asemenea, cântăreața de muzică populară spune că sunt și momente în care trebuie să le mai dea bani și fiicelor ei, însă nu îi pare rău deloc.

”Noroc cu bărbată-miu că el are pensie mare, că altfel nu știu de unde dădeam eu banii ăștia! Noi stăm la casă, e adevărat că avem patru centrale!

Mai vin și fetele pe la noi, le-am aranjat, ele stau la casele lor, dar tot vin pe la mine ca să le dau bani, că așa sunt învățate! Eu le dau, ce să mai fac eu cu banii acum, la vârsta asta, dacă nu le dau lor, nu?“, a declarat Elena Merișoreanu, pentru .

Amintim că Elena Merișoreanu din punct de vedere financiar, nu doar la copiii săi.