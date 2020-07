Elena Udrea are o fetiță superbă! Uite cât de mare și frumoasă a crescut Eva Maria – Foto

Elena Udrea este în culmea fericirii de când a devenit mămică. Deși ultimii doi ani au fost grei pentru ea, fostul ministru al Turismului radiază de când Eva, fiica ei, a venit pe lume.

Adrian Alexandrov a postat pe Facebook o imagine în care apare alături de fiica lui și Elena Udrea. Micuța împlinește un an la sfârșitul lunii septembrie.

Deși părinții ei sunt șateni, fetița este blondă cu ochi albaștri.

Elena Udrea are o fetiță de nota 10

Pentru a fi alături de fiica ei, Udrea a trecut prin clipe pe care nicio mamă nu și le dorește. La doar 2 luni de când a adus-o pe lume pe micuța Eva Maria, blonda a fost arestată, luată de pe stradă și dusă în arest, deși se afla cu fiica ei. De menționat faptul că micuța era hrănită exclusiv de la sân.

Elena Udrea a stat în arest timp de 2 luni, iar iubitul ei o vizita în secția din Costa Rica, unde blonda se mulgea pentru a-și hrăni fetița cu lapte mamar.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost condamnat pe 5 iunie la 6 ani de închisoare în dosarul “Gala Bute”, însă ea a părăsit România cu câteva luni înainte de sentinţă.

Acum, ei zâmbesc fericiți, iar ultima fotografie cu cei 3 îi arată relaxați la mare. ” Cea mai sigură cale spre inima unui copil este să petreci timp cu el 🔥 my little girl.”, a menționat Adrian Alexandrov.

A pierdut unul dintre gemeni

Elena Udrea a fost însărcinată, inițial, cu gemeni, însă în primul trimestru a pierdut unul dintre copii. Momentul a marcat-o pe vedetă, însă a reușit să se păstreze pozitivă pentru a duce la bun sfârșit sarcina. ” Aşa a vrut Dumnezeu. A vrut să fie unul singur acum, aşa că sunt liniştită. Aşa cum a vrut să fac acest copil acum, când nu era prioritatea mea, când viaţa îmi era destul de complicată şi totuşi s-a întâmplat totul în nici o lună. Acum trebuie să stau în pat încă o perioadă pentru a preveni orice risc.

Evident că nu am fost pregătită pentru un astfel de moment, învăţ lucrurile necesare în fiecare zi. Sarcina nu este ceva pentru care ai nevoie de doctorat, dar sunt situaţii pe care ştii să le previi ori la care să ştii cum să reacţionezi, aşa că m-am pus pe studiat. Mă simt bine acum, sarcina evoluează normal după momentul în care am pierdut unul dintre copii.

M-am simţit foarte bine la început şi cred că am exagerat cu efortul, ignorând recomandările medicilor, am călătorit, am cărat bagaje, am făcut mişcare. Medicii de aici s-au mirat de situaţia mea.”, a declarat Elena Udrea, la scurt timp după eveniment, din Costa Rica, unde se afla atunci.

A fost căsătorită cu Dorin Cocoș

Elena Udrea a fost căsătorită 10 ani cu omul de afaceri Dorin Cocoș. Ea a fost mândra dreapta a lui Traian Băsescu în timpul șederii la Cotroceni. În 2014, ea a fost președinte PMP, iar în același an a participat la alegerile prezidențiale, obținând un scor de 5,20 %.