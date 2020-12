Elevii din România, trimiși să facă sport zilnic înainte de ore. „Toți trebuie să știe să înoate și să patineze”

Carol Eduard Novak, noul ministru al Tineretului și Sportului, are planuri mari pentru sistemul educațional din România.

Novak vrea ca fiecare copil să știe să înoate și să patineze, dar și ca orice zi la școală să înceapă cu 45 de minute de „mișcare și nutriție”.

Singurul campion paralimpic al României vrea să obțină primele rezultate concrete în maximum un an de la preluarea mandatului de ministru.

Elevii din România, trimiși la înot și la patinaj

„Îmi doresc ca fiecare copil să știe să înoate, să patineze. Minim. Și trebuie implicat sistemul educațional în sport. Haide să găsim altă formulă de educație fizică, 45 de minute de stretching plus nutriție. Eu aș pune prima oră să începem de aici, prima oră în fiecare zi 45 de minute de gimnastică și nutriție, dupa aceea suntem fresh, putem să începem să învățăm”, a explicat ministrul Sportului.

Cu toate că a ajuns ministru, Novak nu renunță la cariera sportivă și vrea să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. „Aș fi primul ministru care participă efectiv ca sportiv de performanță la o competiție de această anvergură”, a adăugat Novak.

„Sincer, sunt obișnuit. Am trei copii, am o academie de copii, am o echipă profesionistă plus Federația și în tot acest timp am fost și sportiv de performanță, așa că știu să-mi prioritizez foarte bine timpul și cred că, la urma urmei, nimeni nu are timp de pierdut, așa că dacă mă concentrez bine pe care sunt prioritățile, atunci cred că pot să le fac pe amândouă”, a completat Novak.

Ministrul a mai explicat că e dezamăgit de modul în care anumiți profesori de educație fizică înțeleg să-și țină orele în pandemie, obligând elevii să se filmeze cum „sar prin casă”.

„Nu are sens. Sărituri? Pentru ce? Poți să faci altceva. Soțiile noastre se uită la gimnastică pe YouTube, poate să facă abdomene sau orice, simplu, simplu, numai ca să învățăm să ne mișcăm, aceasta este prima fază.

După aceea, putem să trecem la altă fază. Să învățăm să ne mișcăm periodic. Acum, lumea virtuală ne fură”, a completat Eduard Novak.

