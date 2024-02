Elias Charalambous a vorbit despre arbitraj după U Cluj – FCSB 0-0: ”Situația este de cartonaș roșu”. Ce a spus despre lupta la titlu

FCSB nu a reușit să câștige decât un punct pe terenul lui U Cluj, la capătul unei partide în care .

Elias Charalambous, după U Cluj – FCSB 0-0: ”Rezultatul de azi nu decide campionatul”

Elias Charalambous a analizat și a analizat lupta la titlu în SuperLigă.

”În primul rând, am zis înainte de meci că am venit aici să câștigăm. Scorul nu a fost unul bun, dar am luat un punct. Ne legăm de punctul ăsta și ne vedem de treabă. E important în fotbal să nu iei goluri, dar pentru a câștiga trebuie să și marchezi.

În a doua repriză ne-am descurcat mai bine, am ținut mingea. Am știut că o să fie un meci greu. Rezultatul de azi nu decide campionatul. Mai sunt multe meciuri, le abordăm pas cu pas.

La pauză au intrat jucători noi care au arătat calitate. Toată lumea și-a făcut treaba, dar rezultatul nu a fost cel dorit. Ați văzut că jucătorii titulari au fost capabili să înscrie în meciurile trecute și o vor face și în viitor”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous crede că U Cluj trebuia să aibă un jucător eliminat

În minutul 20, . Elias Charalambous a analizat această fază în direct și crede că jucătorul ardelenilor trebuia eliminat.

”Nu îmi place să vorbesc despre arbitraj, dar în situația asta cei de la federație au ținut un seminar și ne-au explicat că situația este de cartonaș roșu”, a declarat Elias Charalambous.

Nana Antwi, debut pentru FCSB în meciul cu U Cluj

După o lună de la transferul la clubul roș-albastru, . Acesta a fost introdus pe teren de Elias Charalambous la pauza meciului, în locul ui Valentin Crețu.

Crețu încasase un cartonaș galben în minutul 28 și nu avusese o prestație convingătoare în prima repriză. Nu a fost singura schimbare efectuată la pauză de FCSB, brazilianul Luis Phelipe înlocuindu-l pe ghanezul Baba Alhassan.