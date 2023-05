Elias Charalambous, despre discursul care a decis FCSB – CFR Cluj 1-0. Ce le-a spus jucătorilor la pauză

Elias Charalambous a fost euforic după care a scos-o din cursa pentru titlu pe CFR Cluj. Antrenorul cipriot e cu gândul la finala cu Farul.

Elias Charalambous, fericit după FCSB – CFR Cluj 1-0: „Jucătorii au arătat atitudine”

Elias Charalambous consideră că FCSB a meritat victoria în derby-ul cu CFR Cluj: „Am ştiut de la început că va fi o partidă foarte grea. Ştiam că va trebui să suferim pentru a câştiga cele trei puncte. La pauză le-am spus jucătorilor că singura modalitate de a câştiga este să suferim până la final”.

Antrenorul cipriot e de părere că echipa sa a controlat jocul de la început și până la final: „Cred că am fost echipa cu mai multe ocazii de gol. În prima repriză am avut două, trei şanse de gol. Jucătorii au arătat atitudine şi sunt foarte fericit pentru ei , pentru că au muncit foarte mult. Cred că în prima repriză am fost echipa mai bună.

Am ştiut să avem răbdare, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună, exact cum mă aşteptam. Din ziua în care am venit aici, jucătorii s-au antrenat foarte bine şi au dat dovadă de atitudine în meciuri.

( n.r. Florinel Coman a declarat că CFR a venit să joace la egal) Nu ştiu pentru ce a venit CFR, dar noi am vrut să câştigăm. Câteodată, lucrurile merg bine, câteodată trebuie să suferim. Astăzi am suferit mai mult. Vreau să mulţumesc staff-ului meu, jucătorilor şi suntem fericiţi pentru fani”.

Elias Charalambous, despre meciul cu Farul și Florinel Coman: „Un jucător foarte important”

Antrenorul FCSB-ului a explicat de ce golgheterul Compagno a fost lăsat pe banca de rezerve: „Andrea era accidentat şi doctorul ne-a spus că poate beneficia de câteva minute. Nu ne gândeam la meciul următor.

De mâine ne vom gândi la meciul cu Farul. Mai avem două finale dar este bine ca jucătorii să se bucure, iar de mâine ne vom gândi la meciul cu Farul”.

, pe care l-a lăudat: „Este un jucător foarte important, în formă bună, se antrenează bine, dar un singur jucător nu poate face diferenţa. Avem mulţi fotbalişti în formă la momentul actual.

Jucătorii au adus fanii aici. Consider că este extraordinar pentru jucători să joace cu asemenea suporteri în spate”, a mai spus antrenorul FCSB-ului, la .

