Elias Charalambous, detalii din vestiar înainte de CFR Cluj – FCSB: “Am nevoie de el!”. Cum a reacționat când a auzit porecla pe care i-a pus-o Gigi Becali. Video

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj – FCSB în a treia etapă din play-off-ul SuperLigii. Antrenorul principal al roș-albaștrilor a vorbit despre relația cu Mihai Pintilii și l-a descris pe patronul Gigi Becali.

Elias Charalambous, detalii despre relația cu Mihai Pintilii înainte de CFR Cluj – FCSB: „Am nevoie de el”

Elias Charalambous a fost alesul lui Gigi Becali pentru postura de antrenor cu licență PRO de la FCSB, după demisia lui Leo Strizu. Tehnicianul cipriot a debutat cu o victorie pe banca roș-albaștrilor, scor 2-1 cu Sepsi, iar Gigi Becali a mărturisit că .

În cadrul conferinței de presă premergătoare derby-ului CFR Cluj – FCSB, Elias Charalambous a dat detalii despre relația cu fostul căpitan al roș-albaștrilor. „Perfectă (n.r. – relația cu Mihai Pintilii). Excelent. Pintilii e o legendă a clubului.

A jucat mult pentru națională. E o persoană importantă pentru club. Pinti știe clubul. Am nevoie de el. E foarte important ca relația noastră să fie excelentă. Am nevoie de suportul tuturor”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Cum a reacționat Elias Charalambous când a auzit porecla primită de la Gigi Becali: „Mi-a spus despre Sfânt”

La scurt timp după ce Elias Charalambous a semnat cu FCSB, Gigi Becali i-a pus o poreclă antrenorului cipriot. Patronul roș-albaștrilor , iar antrenorul a oferit prima reacție pe această temă.

„Ok, am vorbit în prima mea zi aici. Nu am mai vorbit de atunci. Nu e niciun motiv să vorbim. Sunt aici să antrenez echipa. Domnul Gigi e aici să suporte echipa. Când am mers la palat, mi-a spus așa (n.r. Ilie Haralambie).

Mi-a spus despre Sfânt. E o persoană bună și sunt recunoscător”, a mai spus Elias Charalambous. FCSB a profitat de rezultatele de egalitate înregistrate în a doua etapă din play-off între Rapid – Farul (1-1) și Universitatea Craiova – CFR Cluj (1-1). Roș-albaștrii au câștigat cu Sepsi și s-au apropiat la trei puncte de liderul Farul și la unul singur de echipa lui Dan Petrescu, locul 2 în play-off.

Adrian Șut va fi în lotul FCSB pentru derby-ul cu CFR Cluj: „Vine cu noi”

Adrian Șut a suferit o entorsă în meciul câștigat de FCSB la Sfântu Gheorghe, iar Mihai Stoica a anunțat că sunt șanse mici ca „dirijorul” roș-albaștrilor să fie pe teren la derby-ul din Gruia. Totuși, Elias Charalambous a dezvăluit că mijlocașul este pregătit pentru duelul cu echipa lui Dan Petrescu.

Informația fusese dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. În altă ordine de idei, Elias Charalamobus nu se va putea baza pe Octavian Popescu. Fotbalistul este în continuare accidentat. „Șut e foarte bine. E în lot, vine cu noi. Octavian încă e indisponibil”, a declarat antrenorul cipriot, în cadrul unei conferințe de presă.

