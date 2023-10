Elias Charalambous, dezamăgit după FCSB – U Cluj 2-2: “Nu am fost echipa care ne-o dorim!”

FCSB s-a încheiat la egalitate, . Roş-albaştrii au ratat o victorie pe care o aveau la îndemână, golul egalizator fiind marcat de Mitrea, cu două minute înainte de final.

Elias Charalambous, dezamăgit după FCSB – U Cluj 2-2: “Nu am putut controla meciul aşa cum ne-am dorit”

, a declarat la finalul meciului că echipa nu a arătat cum trebuie şi că rezultatul este unul echitabil, adversarul controlând în multe momente partida:

“Nu este rezultatul pe care îl doream astăzi. V-am spus că va fi un meci dificil, din păcate rezultatul nu ne ajută. Chiar dacă am fi câştigat cu 2-1 nu am fi fost echipa care ne-o dorim. Nu am reuşit să avem posesia.

Deşi în majoritatea meciurilor am avut-o. Am încercat să corectăm greşelile defensive, să fim mai compacţi, dar nu am putut controla meciul aşa cum ne-am dorit. Am avut ocazii să marcăm, dar nu am avut mintea limpede.

“Trebuie să fim concentraţi la faze fixe, le-am spus că trebuie să ne îmbunătăţim jocul”

Când nu închei jocul, poţi să primeşti oricând un gol. Am luat un gol din fază fixă care ne-a costat 3 puncte. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Trebuie să ne revenim pentru următorul meci, jucăm peste cinci zile şi trebuie să ne revenim până atunci.

Nu este vorba doar despre Dawa şi Ngezana. Da, trebuie să fim concentraţi la faze fixe, le-am spus că trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Schimbările le-am făcut pentru că am vrut să avem mai multă posesie.

Ne-am îmbunătăţit puţin, dar nu am fost cei care ne dorim să fim. Trebuie să fim mai responsabili. Când începe meciul nu te gândeşti la rezultatul altora. Mereu vreau să ne uităm la echipa noastră.

“Cu toţii facem greşeli, dar cred că azi am avut erori colective”

Nu a fost o zi bună, dar trebuie să continuăm să muncim. Cu toţii facem greşeli, dar cred că azi am avut erori colective. Nu am fost în cea mai bună formă. Iar când nu eşti în formă bună, e greu să câştigi.

Chiricheş îşi revine, dar o să vedem zi de zi cum va fi. Doctorii vor decide când va fi apt de joc”, a spus Elias Charalambous.

