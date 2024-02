Elias Charalambous, după FC Voluntari – FCSB 1-2: ”Pintilii este o legendă în România, a cerut să fie respectat”. Cui i-a dedicat victoria

. Elevii lui Elias Charalambous au refăcut diferența de 10 puncte față de Rapid, ocupanta locului secund în clasament.

Elias Charalambous, după FC Voluntari – FCSB 1-2: ”Vrem să împărțim această victorie cu Pantea”

După meciul câștigat de elevii săi la Voluntari, Elias Charalambous a analizat evoluția jucătorilor și a dedicat victoria lui , proaspăt operat după o ruptură de ligamente încrucișate.

”V-am spus că va fi un meci dificil. Nu am început bine, am primit gol. Am vorbit cu ei la pauză să schimbăm ceva. Am devenit mult mai agresivi, iar atitudinea s-a schimbat. Azi a fost vorba despre atitudine.

Lipsa de agresivitate a fost cea mai mare problemă în prima repriză. Am schimbat câteva lucruri. Avem nevoie de jucători care fac diferența. Trebuie să ne recuperăm, urmează un meci greu. Toate schimbările au fost bune.

Mulți dintre jucătorii care intră de pe bancă schimbă jocul. Nu știu ce s-a întâmplat între Pintilii și arbitru. ‘Pinti’ este o legendă în România, a cerut să fie respectat.

Vrem să împărțim această victorie cu Pantea. Va fi foarte dificil cu Petrolul Ploiești. Am spus că va fi dificil. Mulți au ridicat din sprânceană, dar așa a fost”, a declarat Elias Charalambous, la finalul partidei FC Voluntari – FCSB 1-2.

Florinel Coman, ”dublă” în partida cu FC Voluntari

Ilfovenii au intrat în avantaj la pauză, grație golului marcat de Dumiter în minutul 16. Elevii lui Charalambous au intrat mult mai încrezători de la cabine și au reușit să întoarcă rezultatul în repriza secundă.

Egalitatea a fost restabilită în minutul 48, printr-un gol de excepție, din interiorul careului, reușit de Florinel Coman. Șase minute mai târziu, același Coman a marcat pentru 2-1 și a stabilit scorul final.

După al doilea gol, , fundașul care va lipsi de pe gazon până la finalul sezonului.