Elias Charalambous, scut în faţa jucătorilor de la FCSB după rafala lui Gigi Becali: “Nu trebuie să îi blamăm. Este o lecţie”

Rapid a distrus . Înainte de startul play-off-ului, campionatul este relansat, roş-albaştrii mai având patru puncte avans faţă de Rapid.

Elias Charalambous, scut în faţa jucătorilor de la FCSB după rafala lui Gigi Becali: “Nu trebuie să îi blamăm”

La finalul partidei, Elias Charalambous i-a apărat pe jucători de şi spune că acest meci ar trebui să fie o lecţie pentru toată lumea din echipă, înainte de startul play-off-ului:

”A fost o înfrângere grea, ne cerem scuze fanilor. Am primit gol de la o fază fixă. Puteam înscrie în prima repriză, dar n-am reușit. După pauză am marcat, dar a fost ofsaid. După ce am primit al doilea gol parcă am renunțat.

Din prima zi jucătorii au fost mereu pe primul loc. Este o înfrângere grea, dar nu trebuie să uităm ce au făcut până acum. Câteodată mai ai și zile de genul.

Sunt mândru de jucătorii mei, nu trebuie să începem să-i blamăm, ci să luptăm. Sigur nu ne dorim să existe astfel de momente, în care să renunțăm. Sunt mândru de ei.

“Domnul Gigi este de multă vreme în fotbal și înțelege că nu putem câștiga toate meciurile”

Jucătorii sunt cei mai afectați, știm că n-am jucat bine, dar tot suntem pe primul loc. Este o lecție pentru mine, jucători, pentru toți. Am avut câteva oportunități în acest meci, dar problema noastră cea mai mare a fost când am primit al doilea gol.

Trebuie să analizăm meciul și să corectăm lucrurile. Sigur vom încerca să arătăm altfel. Felicitări Rapidului, felicitări și arbitrului. De multe ori când centralul merge la VAR, ia decizia pentru care este chemat, dar el a arătat personalitate.

Când câștigi, nu trebuie să devii arogant, iar când pierzi nu trebuie să vezi totul negru. Întotdeauna suntem supărați când pierdem. Domnul Gigi este de multă vreme în fotbal și înțelege că nu putem câștiga toate meciurile.

Campionatul se joacă până la final, așa vedem noi lucrurile”, a spus Elias Charalambous la finalul confruntării.