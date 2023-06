Eliminare dură la Chefi la Cuțite 2023. Doi concurenți au plecat acasă: ”Așa a fost să fie”

Eliminare neașteptată la Chefi la Cuțite 2023, în ediția de miercuri, 7 iunie. Doi concurenți pleacă acasă, deși și-ar fi dorit să meargă mai departe. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de Gina Pistol.

Eliminare dublă la Chefi la Cuțite 2023 în ediția de miercuri, 7 iunie

Stelian Nistor și Adriana Stănescu au fost eliminați de la Chefi la Cuțite. Se pare că Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au pierdut doi oameni importanți, care regretă că nu au putut merge mai departe.

”N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor, după eliminare.

La rândul ei, Adriana își asumă cele întâmplate. Chiar și așa, aceasta se bucură de faptul că a reușit să fie fairplay până la ultima farfurie. Concurenta spune de asemenea că a făcut tot ceea ce a putut.

”Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a mărturisit Adriana Stănescu.

Cătălin Scărătescu a câștigat battle-ul

Menționăm că în ediția de miercuri, 7 iunie de la Chefi la Cuțite 2023 nu au lipsit nici tensiunile.

A făcut un schimb de concurenți spera că totul va fi în favoarea sa. Se pare însă că în final Cătălin Scărlătescu a fost cel norocos. Ce probe au avut concurenții de dus la bun sfârșit? Fiecare echipă în parte a fost nevoită să gătească folosind gusturile diferite.

Ulterior, mâncărurile au fost degustate de triatloniști. Tot ei au fost și cei care au anunțat cine intră la duel și cine câștigă battle-ul. Ce preparate am putut vedea în această seară? Cătălin Scărlătescu a avut de preparat ceva dulce, dar și iute.

De cealaltă parte, echipa roșie a avut de preparat mâncăruri acre și sărate. Echipa gri în schimb a fost nevoită să gătească ceva amar. Astfel, echipa lui Cătălin Scărlătescu a pregătit un desert, dar și o rețetă de vânătă prăjită.

Ce au gătit cele trei echipe de la Chefi la Cuțite

Echipa roșie în schimb a optat pentru un mușchiulețul de porc în crustă, alături de două tipuri de piure și o tartă sărată. Echipa gri pe de altă parte și-a pus baza pe mușchiul de vită cu foie gras. Acesta a avut alături un piure de cartofi, dar și andive caramelizate. Iar cei care au degustat mâncarea au fost atenți la fiecare detaliu.

Norocosul din ediția de miercuri, 7 iunie de la Chefi la Cuțite 2023 a fost Cătălin Scărlătescu. Preparatele echipei sale au reușit să îi impresioneze plăcut pe triatloniști, care l-au desemnat câștigător. Evident, după acest anunț, Sorin Bontea s-a cam enervat.

Acesta i-a reproșat lui Florin Dumitrescu că ar fi contribuit la victoria colegului lor, Cătălin Scărlătescu. Chiar și așa, lucrurile s-au calmat ulterior.