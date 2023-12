Eliza Buceschi, marcată de ratarea calificării în sferturi la CM: ”Asta va lăsa urme”

În ciuda victoriei în fața Poloniei, scor 27-26, în ultimul meci din grupa principală de la Campionatul Mondial, fetele lui Florentin Pera nu au mers mai departe. În plus, .

Eliza Buceschi, mesaj emoționant după CM

După ce naționala României și-a încheiat parcursul la CM, Eliza Buceschi, una dintre cele mai bune jucătoare din lot, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care vorbește despre regretul că nu s-a realizat mai mult.

”Am râs, am plâns, am sperat, am căzut, ne-am ridicat și am continuat. Ne-am dorit mult, însă din păcate nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul și asta va lăsa urme pentru fiecare dintre noi.

La finalul acestui Campionat Mondial vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au încurajat de aici sau de acasă. Mândru că sunt român!”, a scris Buceschi, pe contul de Instagram.

Pera anunță reconstrucția la națională

Imediat după încheierea ultimei partide de la CM, Crina la interviul acordat presei. Pivotul naționalei României a fost marcată de faptul că ”tricolorele” au ratat șansa de a se lupta pentru un loc la Jocurile Olimpice de vara viitoare.

Crina Pintea este convinsă de faptul că naționala României ar fi arătat mult mai bine și chiar ar fi fost calificată în sferturile de finală dacă o avea pe Cristina Neagu la capacitatea sa maximă.

Florentin Pera a vorbit pentru FANATIK la finalul Campionatului Mondial de handbal feminin pe care ”tricolorele” l-au încheiat pe locul 12. Selecţionerul a declarat că urmează o .

Selecţionerul a dezvăluit că strategia este să promoveze jucătoare tinere, dar handbalistele noastre trebuie să joace şi la echipele de club, în condiţiile în care unele au evoluat mai mult la Mondial decât la echipa lor.

Florentin Pera, care mai are contract până în vară la prima reprezentativă, a lăsat de înţeles că ar accepta prelungirea înţelegerii, dar totul depinde de oficialii Federaţiei și așteaptă un semn din partea acestora.