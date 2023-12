Florentin Pera trage linie la finalul Mondialului: “Să vedem realitatea, sunt jucătoare care au evoluat mai mult la naţională decât la club!”. Interviu

România a încheiat Campionatul Mondial pe locul 12. şi au obţinut patru succese, suferind două eşecuri.

Florentin Pera trage linie la finalul Mondialului: “Fetele au luptat până la ultima picătură de energie”

Florentin Pera a vorbit pentru FANATIK la finalul Campionatului Mondial şi a tras concluziile unui turneu final în care România a ratat obiectivul, :

“Consider că echipa României s-a ridicat la un nivel bun, de turneu final mondial. Fetele au luptat până la ultima picătură de energie, asta le-am şi cerut. La multe competiţii, pe final ne prăbuşeam, nu mai luptam. De asta a fost şi bucuria la final de meci. Cine nu se implică, nu are nici aceste trăiri.

Am încercat să transmit acest spirit de luptă echipei, să arătăm că avem o echipă unită care nu cedează şi luptă până la capăt. Ce pot să spun, cu patru victorii sunt echipe calificate în sferturi. Atât Muntenegru, cât şi Cehia sunt în primele 8. A ţinut şi de şansă. Au fost patru victorii, înfrângere cu Danemarca pe teren propriu.

“Am ratat de 12 ori singuri cu portarul (n.r. împotriva Germaniei). Normal că există o frustrare”

Din păcate, meciul cu Germania l-am pierdut. Am dominat pe mare parte a jocului, ratările ne-au costat foarte mult. Am pierdut un joc cu Germania la două goluri, în condiţiile în care am ratat de 12 ori singuri cu portarul. Normal că există o frustrare când ne creăm atâtea situaţii favorabile. Presiunea a fost foarte mare.

Este foarte greu ca la un Campionat Mondial să ai atâtea situaţii cu o echipă a Germaniei, să le ratezi şi să şi câştigi. Portarul lor a avut 45% în acel meci. Îmi pare rău că nu am obţinut mai mult.

Mă bucur foarte mult că am câştigat jucătoare pentru echipa naţională. Am fost şi contestat pentru că am adus aceste jucătoare la echipa naţională. Nu vreau să dau nume, dar au fost în teren şi şi-au făcut datoria pe deplin. Au fost multe lucruri bune.

“Am suferit şi din cauza golaverajului, dar avem puterea să fim din ce în ce mai sus”

Rămâne acel regret că nu suntem la turneul preolimpic. Trebuie să ai şi puţină şansă. Naţionala noastră a arătat mai bine la acest turneu final, chiar mai bine ca la Campionatul European de anul trecut.

Dacă vom reuşi să creăm o echipă competitivă, jucătoarele să evolueze mai mult la cluburile lor şi să promovăm jucătoare tinere, România are şansa să se bată la cel mai înalt nivel.

Este adevărat că sunt mulţi ani în care rezultatele nu au fost la nivelul aşteptărilor. Mereu ne-am dorit să venim acolo sus. Am suferit şi din cauza golaverajului, dar avem puterea să fim din ce în ce mai sus an de an”.

“Sunt jucătoare care au jucat mai mult la naţională în acest turneu final decât la club”

Selecţionerul a dezvăluit că strategia este să promoveze jucătoare tinere, dar handbalistele noastre trebuie să joace şi la echipele de club, în condiţiile în care unele au evoluat mai mult la Mondial decât la echipa lor:

Trebuie să investim în jucătorii tineri, să le dăm posibilitatea să joace. Trebuie să vedem şi realitatea, sunt jucătoare la echipa naţională care la club sunt varianta a treia sau a patra pe post.

Dacă faceţi o statistică, sunt jucătoare care au jucat mai mult la naţională în acest turneu final decât la club. Ceea ce nu este normal. Dacă ne dorim să susţinem echipa naţională, trebuie să ne gândim şi din acest punct de vedere.

Ţine foarte mult de ele. Dar, este foarte important că au luptat până în ultima secundă. Crina Pintea s-a accidentat cu Japonia şi a intrat azi să ajute echipa, accidentată fiind. Eliza Buceschi a făcut infiltraţie, nu a făcut antrenament ieri.

“Sper să fiu sprijinit în demersul de a reface lotul B”

Cred că acest spirit de echipă şi de luptă reprezintă un plus pentru echipa naţională. 100% va trebui să dăm credit şi jucătoarelor tinere. Acest schimb de generaţii încerc să îl fac de un an de zile.

Am promovat 11 jucătoare la echipa naţională. Sper să fiu sprijinit în demersul de a reface lotul B, am fi avut un bazin mai mare de selecţie. Dar multe din jucătoarele de la acest Mondial, încă au un cuvânt de spus”, a spus Pera.

“Dacă am fi avut echipa completă la acest Mondial, eram la turneul preolimpic”

Selecţionerul, care mai are contract până în vară la prima reprezentativă, a lăsat de înţeles că ar accepta prelungirea înţelegerii, dar totul depinde de oficialii Federaţiei:

Am acceptat să preiau echipa naţională într-un moment relativ dificil, fără o performanţă notabilă obţinută în ani de zile. La Euro am mers fără multe jucătoare din cauza vaccinului. În acest an, la fel. Nu am avut echipa completă.

Fără Sorina Grozav, o jucătoare importantă şi de viitor. De asemenea, Cristina Neagu nu a putut juca decât cu Germania şi nici atunci 100%. Nici eu nu am avut posibilitatea de a avea cea mai bună echipă.

Dacă am fi avut echipa completă la acest Mondial, la cât de aproape am fost, eu zic că eram mai mult ca sigur la preolimpic. Ne-au lipsit trei goluri cu Germania.

Decizia nu este a mea, este a Federaţiei. Eu am venit cu toată deschiderea, am stat un an şi jumătate fără echipă de club, am făcut tot ce a depins de mine, am muncit pentru echipa naţională. am toată deschiderea şi este decizia Federaţiei”, a conchis Florentin Pera.

12 este locul pe care a încheiat Rom ânia la Mondialul de handbal

4 victorii au obţinut “tricolorele” la Campionatul Mondial