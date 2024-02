Eliza Natanticu, scene interzise la Power couple! Ce n-au filmat camerele în dormitorul matrimonial

Eliza Natanticu a vorbit despre experiența de la Power couple, show unde a participat alături de soțul ei, Cosmin, în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta Antenei 1 a răspuns la una din cele mai arzătoare întrebări, o curiozitate pe care foarte mulți o au legat de show: au avut momente intime sau nu concurenții?

Eliza Natanticu, dezvăluiri fără perdea despre Power couple

Având în vedere că vorbim despre niște perechi bine sudate, e greu de imaginat că participanții nu au simțit vreodată nevoia să se iubească, cu toate că se aflau în cadrul unui concurs televizat. Eliza Natanticu a fost extrem de transparentă cu FANATIK și a spus că în cazul ei și al lui Cosmin, gândurile paranoice i-a împiedicat să nu facă ceva din prima seară.

Vedeta ne-a mai povestit că în și-a învins multe frici, toate pornind de la teama de moarte. Din concurs a ieșit mult mai puternică, motivată și susținută în permanență de soțul ei.

Dacă la Asia Express ea a fost bărbatul, liderul, la Power couple Cosmin Natanticu a fost cel care a preluat frâiele. Cea mai mare groază pe care a avut-o Eliza în a fost cea de înălțime. A depășit și frica asta și susține că după experiența trăită este un cu totul alt om.

„Sunt o fricoasă!”

„La Power couple totul mi-a fost greu. Eu nu sunt cu sporturile extreme și în fiecare zi trebuia să fac muncă psihică cu mine, să trec peste frici, să conving creierul că nu îmi e frică și că orice s-ar întâmplat pot s-o fac. Dar o să vezi că sunt probe din ce în ce mai grele și o să fie din ce în ce mai greu pentru oamenii ca mine, fricoși, că eu sunt fricoasă!

Am frica de înălțime, toate fricile, dacă vrei s-o luăm așa, basic, pleacă de la frica de moarte. De acolo pornesc anxietățile oamenilor, și netratate, mă rog, așa… Eu am lucrat cu coach, eu sunt ok, doar că, uite, când te scoate ceva din zona de confort aia înseamnă și evoluție în mod automat, evoluezi. Doar că evoluția înseamnă multă muncă cu tine, trebuie să îți împingi acele limite, acele bariere, dacă mergi mai departe. Eu a trebuit să fiu la înălțime. Ce am trăit eu a fost sublim, dar a fost și foarte greu”, a declarat Eliza Natanticu, pentru FANATIK.

„L-am lăsat să fie el bărbat”

„La Asia Express am fost eu bărbatul, am tras, am condus, la Power couple a fost el. A fost el bărbatul și l-am lăsat să fie el bărbat, plus că s-au întâmplat lucrurile în așa fel încât mi-a demonstrat că el este puternic și a văzut că eu sunt sensibilă și Power couple mi-a deschis niște răni, niște frici și când el a văzut asta a acționat și a fost alături de mine”, ne-a mai spus Eliza.

În continuare, Eliza Natanticu ne-a vorbit și despre momentele fără camere de luat vederi de la Power couple. În primele zile, ea și Cosmin se temeau să se simtă bine împreună gândindu-se că există microfoane și camere ascunse în dormitorul matrimonial.

N-a fost să fie așa și și-au dat seama de asta pe parcurs. De asemenea, Lizzy, cum îi spun apropiații, a zis că și dacă ar fi vrut să existe ceva acțiune în dormitor, după probele epuizante s-a mulțumit cu simplul fapt că îl are pe partenerul ei aproape, că o poate ține în brațe.

Eliza și Cosmin Natanticu, reținuți în dormitor de teama că există microfoane ascunse!

„Aveam momente fără camere, pentru că aveam o cameră a noastră. În comparație cu Asia Express, Power couple îți oferă o cameră unde ai mâncare, ai cazare. Aveam televizor în cameră, dar singura chestie care mă speria foarte tare, pentru că nu știam exact dacă avem sau nu microfoane sau camere ascunse în cameră.

Și atunci nu prea s-a produs mare lucru, că eram paranoia. După aia ne-am dat seama că nu existau microfoane. A fost doar paranoia mea. Momentele noastre de apropiere oricum au fost, căci vii obosit de la o probă, cred că nici nu mai ești în stare să mai faci ceva. Pur și simplu, te iei în brațe și te culci. Dar te culci acolo simțind conexiunea aia cu partenerul, că trecem împreună peste tot”, a dezvăluit Eliza Natanticu, pentru FANATIK.

Vedeta ne-a zis și dacă a existat vreun moment în care ar fi vrut să îl strângă de gât pe Eliza a recunoscut că au o viață de cuplu perfect normală și că mai apar certuri, mai rar. În mare parte, ele pornesc de la nimicuri. Oboseala și stresul declanșează, de obicei, discuțiile în contradictoriu.

Cei doi se ceartă de la nimicuri: „Nu tot timpul lucrurile sunt lapte și miere”

„Eu cred că suntem ca în orice relație normală. Ai momente în care te înțelegi foarte bine și momente în care unul e mai obosit, mai stresat. Noi învățăm să lucrăm cu chestia asta. Amândoi suntem mai obosiți, mai stresați. Sigur că nu tot timpul lucrurile sunt lapte și miere. Important e să înveți ceva din asta.

Noi ne mai luăm de la nimicuri, de la oboseală… Ne-am certat mai rar, ce-i drept. Când ne certăm, ne certăm din nimicuri”, ne-a mai spus Eliza Natanticu.