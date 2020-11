Ella de la Puterea Dragostei, plângere penală la poliție pe numele Andrei Volos. Război în showbiz

Un nou scandal a pus lumea showbiz-ului românesc pe jar. Ella de la Puterea Dragostei a depus plângere penală pe numele Andrei Volos după ce au fost implicate într-un mare scandal cu Bianca Comănici. Cele trei foste concurente nu se mai opresc din certuri și reproșuri.

Ella are un conflict mai vechi cu cele două foste concurente ale show-ului matrimonial de pe Kanal D, însă de data aceasta nu a mai putut suporta insultele acestora.

Ella a recurs la un gest disperat și s-a hotărât să depună plângere la poliție pentru a rezolva situația. Bruneta susține că are telefonul ascultat și că deține mai multe înregistrări cu jignirile de la fostele ei colege de show.

Ella de la Puterea Dragostei trece printr-un mare scandal cu fostele participante la emisiune, Andra Volos și Bianca Comănici. Frumoasa brunetă susține că este hărțuită și jignită de cele două femei și a depus plângere penală, neavând alte opțiuni pentru a rezolva situația.

Ella a declarat că Andra și Bianca nu au nicio dovadă pentru a-și susține argumentele și reproșurile pe care i le aduc. Fosta iubită a lui Jador nu mai suportă insultele de care are parte și a pus piciorul în prag.

Totul ar fi pornit de la anumite provocări pe care fostele concurente le-au acceptat în timpul unei ieșiri în oraș. Bianca Comănici susține că situația s-a complicat în momentul în care cele două au început să-și arunce jigniri una alteia. Fosta iubită a lui Livian Pop a mărturisit că Ella este o persoană care se victimizează prea mult, iar în timpul emisiunii se apropia prea tare de iubiții fetelor.

Cum a reacționat Ella

Ella a răbufnit și a susținut că varianta relatată de Bianca Comănici și Andra Volos nu este cea adevărată și a explicat totul în cadrul unui interviu. Bruneta a declarat că nu are nicio legătură cu vreunul dintre iubiții fetelor și că ar fi mai bine să aibă caracter în loc să arunce vorbe neadevărate despre ea. În plus, Ella a mărturisit că Bianca a sunat-o în toiul nopții pentru a o jigni.

“Nu uitați să aveți caracter și să fiți femei, pentru că vă înjosiți foarte mult venind aici și vorbind neadevăruri. Pentru că voi nu vorbiți cu dovezi. Eu am dovezi, dar nu mă cobor la nivelul ăsta. Eu nu vin aici să vorbesc pe nimeni, dar deja mă irită. Eu îmi văd de viața mea, nu mă văd cu bărbații voștri că nu îmi trebuie bărbații voștri că am bărbați ok, oameni ok, băieți singuri, inteligenți.

A, și încă ceva, că am înțeles că eu ies cu bărbații femeilor și mă trag din mașini. Niciodată! Dacă am ieșit cu un bărbat cu care am colaborat, probabil și voi vă doreați să ieșiți, dar nu iese oricine cu oricine la masă. Unii se respectă prea mult și nu ies cu oricine și orice. Mă judecați pentru că mă sunați noaptea târziu, mă amenințați, mă înjurați și nu am apucat pe domnișioara Bianca să o înregistrez ca să vedeți cât de frumos vorbește ea de fapt. Nu a existat nicio provocare. Ea și-a dorit să îmi vorbească urât. Am făcut pe calea asta o plângere.”, a declarat Ella, conform wowbiz.ro.

Fosta iubită a lui Jador a precizat că a depus plângere penală și că telefonul ei este ascultat. Astfel, dacă nu vor înceta cu insultele, Ella are dovezi pentru a demonstra că fostele concurente chiar o hărțuiesc.

“Andra, nu ai fost sunată de un prieten al meu, ci de un polițist care ți-a vorbit frumos. Eu nu mai suport, m-ai amenințat de foarte multe ori, mi-ai dat bărbat la telefon să mă amenințe. Există convorbirea, mulțumesc lui Dumnezeu că mă cunosc cu un colonel de la SRI și ne-a ajutat să recuperăm toate înregistrările. Dacă veți continua, veți răspunde în continuare pe cale legală. Telefonul este ascultat. În momentul în care mă veți suna, veți fi sunate de poliție.

Opriți-vă, că dacă dau drumul la înregistrări… Eu înregistrez pentru că vreau să am chestiile astea, nu ca să le arăt public aici, ci ca să vă arăt adevărata față. Voi nu aveți subiecte, veniți și vorbiți despre o persoană care a fost controversată. Și eu pot să spun de Bianca că e criminală, de Andra că e criminală, dar am dovezi? Nu! Opriți-vă să denigrați dacă nu aveți dovezi. Nu mă puneți să vorbesc, că știu prea multe. Dacă bărbații voștri nu vă respectă, nu e vina mea. Reveniți-vă și nu vă mai comportați ca niște fete venite din alte părți. Cu asta m-am oprit și nu vă mai dau replica, am lucruri mai multe importante decât să vorebesc despre voi.”

Ella susține că niciodată nu a flirtat cu Bogdan Mocanu

Ella a avertizat-o pe Andra volos că știe multe despre ea și că va suporta consecințele dacă nu întezează cu acest comportament. În plus, bruneta susține că niciodată nu a flirtat cu Bogdajn Mocanu sau cu iubitul altei fete din concurs.

“Am tăcut, e un Dumnezeu sus care e martor. Eu nu vorbesc dacă nu am dovezi, mai bine stau acasă decât să spun minciuni. Vă repet, am fost la poliție si am făcut plângere că m-a amenințat și aici în platou, există acolo în dosar. Veniți cu probe! Iar viața mea privată, nu este treaba voastră. Mă întâlnesc cu cine vreau, vorbesc cu cine vreau, nu sunt logodită, nu sunt căsătorită. Noi am mers la poliție in secunda în care am ieșit din studio si omul ăla a zis ‘bă, ce comportament de femei ușoare’. Nu e normal! Nu eu te-am sunat pe tine, Andra, nu mă interesează că nu vă duce capul că vorbiți de asa ceva, dar nu mai vorbiți de mine, nu sunt bătaia voastră de joc.

Andra, uită-te la mine! Știi că știu multe despre tine, cu dovezi clare. Și s-ar putea ca prietenii mei să vorbească despre tine la un moment dat, cu dovezi clare. Alb pe negru! Dar nu o să fac asta, o să facă ei probabil, dacă nu vei înceta.

Mi-a zis că am fața ca șanțurile din organul ei genital. Asta este replică de femeie? Eu zic aici pentru că lumea nu știe ce vocabular au oamenii pe care ei îi susțin. Dacă sunței de mahala, duceți-vă în mahala!

Cu Andra s-a pornit de la un ‘bună’ cu Bogdan. Eu nu aș putea niciodată să mă dau la prietenul fostului, pentru că am demnitate și caracter, nu am nicio treabă cu băiatul ăla”, a încheiat Ella.