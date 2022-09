Ella Tina de la Puterea Dragostei, față-n față cu fostul iubit: ”Arată ce caracter are”

Frumoasa brunetă s-a aflat față-n față cu fostul partener de viață, după ce l-a revăzut pur și simplu întâmplător. Vedeta era într-un restaurant când i-a ieșit în cale bărbatul care a trădat-o în cel mai urât mod posibil.

Ella Tina de la Puterea Dragostei, întâlnire neașteptată cu fostul iubit. Cu cine era bărbatul

Ella Tina de la Puterea Dragostei a avut parte de o întâlnire neașteptată cu , arabul de care s-a despărțit din cauza prietenei sale. Acesta s-a îndrăgostit de amica brunetei, de cea pe care o considera ca pe o soră.

Abia acum a realizat fosta participantă de la Kanal D ce caracter are tânăra pe care o credea prietenă. Este vorba de o femeie blondă care are o relație de amiciție și cu Betty, fiica cea mare a artistului Florin Salam.

„Cum e viața și cum e soarta că mă duce în aceleași locuri unde apar ei. Aceste persoane se numesc zero pentru mine. Atât ea, cât și el. Eu mă duceam să plătesc și m-am intersectat cu el.

Ok, m-am uitat la el și în dreapta, dintr-o dată, am văzut-o pe prietena mea, care a venit la mine în casă. Am rămas… zic: alta? Nu cred…

În momentul în care o femeie este rănită și de iubit, și de prieteni, și de problemele care sunt în viață și atunci tu, în calitate de femeie, în loc să fii alături de o femeie într-o durere, tu mai tare pui sare pe rană.

Nu e nicio problemă, arată ce caracter are ea”, a dezvăluit Ella Tina într-o emisiune de la .

Ella Tina, dezamăgită de prietena sa

Ella Tina s-a declarat dezamăgită de situația în care a ajuns în urmă cu puțină vreme, când a descoperit că este trădată de pe care-l ținea ascuns și cu care se logodise.

Mai mult decât atât, frumoasa brunetă nu s-a așteptat nicio secundă ca cea mai bună prietenă să pună ochii chiar pe iubitul ei.