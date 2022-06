Elon Musk, chemat la tribunal pentru 258 de miliarde de dolari! Ce escrocherii cu Dogecoin ar fi făcut șeful Tesla

Elon Musk a fost dat în judecată joi de un investitor în Dogecoin. Așadar, marele antreprenor american este acuzat de Keith Johnson că a condus o schemă piramidală pentru a susține criptomoneda.

În fața instanței nu a fost chemat doar Elon Musk

Într-o plângere depusă la tribunalul federal din Manhattan, Keith Johnson a acuzat și compania de Tesla Inc (TSLA.O). De asemenea, plângerea penală vizează și compania de turism spațial SpaceX.

ADVERTISEMENT

Johnson a susținut că ambele companii au colaborat pentru a promova Dogecoin și pentru a crește prețul monedei virtuale. Investitorul crede că ulterior, aceleași companii au contribuit la prăbușirea prețului criptomonedei.

”Inculpații erau conștienți încă din 2019 că Dogecoin nu avea nicio valoare, dar au promovat Dogecoin pentru a profita de pe urma tranzacționării sale.

ADVERTISEMENT

Musk și-a folosit titlul de cel mai bogat om din lume pentru a opera și manipula schema piramidală Dogecoin pentru profit, expunere și amuzament”, se arată în plângerea preluată de jurnaliștii agenției de știri .

Comentariile lansate de Warren Buffett și Bill Gates

Plângerea conține și comentarii ale celor doi , care au pus la îndoială valoarea criptomonedelor. Tesla, SpaceX și un avocat de-ai lui Musk nu au răspuns când le-au fost solicitate punctele de vedere cu privire la acuzațiile prezentate joi.

ADVERTISEMENT

La fel a procedat și unul dintre avocații lui Johnson când a fost întrebat ce dovezi are sau se așteaptă să aibă clientul său în acest proces. Miza este imensă. Investitorul care a depus plângerea penală solicită daune de 86 de miliarde de dolari.

Suma reprezintă scăderea valorii de piață a monedei virtuale Dogecoin din mai 2021 și pe care Johnson o vrea triplată. De asemenea, el dorește să îl împiedice pe Musk și companiile sale să mai promoveze Dogecoin.

ADVERTISEMENT

Mai multe, investitorul a solicitat ca un judecător să declare că tranzacționarea Dogecoin este un joc de noroc, în conformitate cu legislația federală și cea din New York.

ADVERTISEMENT

În plângere s-a notat că vânzarea Dogecoin a început în jurul datei în care a fost gazda emisiunii “Saturday Night Live” de la NBC. La acea vreme, șeful Tesla a jucat rolul unui expert financiar fictiv în cadrul “Weekend Update” (program de satiră integrat în SNL) și s-a referit la Dogecoin ca la ”o escrocherie”.

Dogecoin valorează în prezent 5,8 cenți

În februarie 2021, Tesla a declarat că a cumpărat monede virtuale Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și, pentru o scurtă perioadă, le-a acceptat ca plată pentru propriile autovehicule.

Dogecoin s-a tranzacționat joi la aproximativ 5,8 cenți, în scădere față de vârful din mai 2021, de aproximativ 74 de cenți. Va fi foarte interesant de urmărit ce verdict se va da în cazul Johnson v. Musk et al, judecat la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York (United States District Court for the Southern District of New York).

United States District Court for the Southern District of New York este una dintre cele 94 de instanțe districtuale ale Statelor Unite. Districtul de Sud este una dintre cele mai influente și active instanțe districtuale federale din Statele Unite, în mare parte datorită jurisdicției sale asupra marilor centre financiare din New York.

În New York există patru instanțe districtuale federale, o Curte de Apel de Stat, o Curte Supremă de Stat și instanțe de judecată cu jurisdicție generală și limitată.