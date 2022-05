Elwira Petre, despre rolul de mamă și greșelile făcute. Ce a dezvăluit soția lui Mihai Petre

Frumoasa blondină a discutat deschis despre rolul de mamă și regulile pe care și le-a impus, dar până la urmă nu le-a respectat la venirea pe lume a primului său copil. Dansatoarea este conștientă că nu este un părinte perfect.

Elwira Petre, adevărul despre relația cu cele două fete. Declarația făcută de soția lui Mihai Petre

Elwira Petre și-a impus să fie o mamă de nota 10 când a rămas însărcinată pentru prima oară. a citit numeroase cărți înainte de venirea pe lume a primului copil, dar a realizat că nu găsește ”formula magică”.

„Când am fost însărcinată pentru prima oară mi-am propus să evit pe cât posibil «greșelile de parenting». Nu am omis să instruiesc pe toți în jurul meu ce au voie și ce nu. Eu am fost prima care a încălcat toate regulile stabilite de mine.

Am citit multe cărți din dorința de a face totul cât mai bine pentru copilul meu. Învățam formule magice în speranța că o să scap de conflicte, frustrări și agresiuni și o să cresc copilul echilibrat. Am bifat, mândră de mine, cam tot ce se putea.

Până când mi-am dat seama că nu mă regăsesc în nicio formulă magică. Simțeam că este ceva fals la mijloc și că nu sunt eu, simțeam că pe termen lung nu pot vorbi așa cu copilul meu și că mă comport nefiresc.

Unele sfaturi aveau efect, uneori. Alteori nu. Cert e că de cele mai multe ori simțeam că nu sunt eu”, a scris soția lui Mihai Petre pe pagina de , alături de o imagine cu fiica cea mare, Catinca.

Elwira Petre: ”Am învățat că toate emoțiile sunt bune și că parentingul roz nu există”

Elwira Petre a realizat în cele din urmă cum să se comporte cu . Jurata de la Dancing on ice: Vis în doi a învățat să nu-și mai ascundă emoțiile și că poate apărea în fața copiilor supărată, fără să pară perfectă.

„Într-o zi am descoperit o carte care mi-a schimbat toată gândirea. Am citit-o dintr-o bucată, era scurtă. O carte care nu îți dădea niciun sfat despre cum să vorbești și cum să te comporți cu copilul tău.

O carte din care am aflat că e OK ca părinte să fii supărat, obosit, frustrat și trist. Copilul tău nu trebuie să vadă un părinte «perfect», pentru că o să simtă mereu că este ceva în neregulă cu el însuși.

Că el nu poate stăpâni emoții care vin ca o avalanșă în corpul lui. De ce mama nu este supărată niciodată și eu mă super când cade turnul din cuburi sau când prietenii râd de mine? De ce nu pot controla emoțiile așa cum face mami?

E OK să fii supărat, trist, frustrat, ca părinte. Cu ce am rezonat cel mai mult? Cu empatie, respect, echilibru, îmbrățișări și înțelegere. Nu ascund emoțiile și încerc să le învăț pe fetele mele cum să treacă mai ușor prin cele triste și cum să le amplifice pe cele bune.

Și da, am învățat că toate emoțiile sunt bune și că parentingul roz nu există. Și știu că și ție ți-e greu uneori, dar totul trece când ajunge la ține un pupic dulce”, a mai adăugat vedeta de la Antena 1.